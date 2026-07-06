Mediante la firma de un convenio de colaboración, la Secretaría de Ambiente convocó oficialmente a técnicos e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para llevar a cabo un estudio integral del Área Natural Protegida La Ciénaga. El acuerdo, que establece un plan de trabajo con una duración estimada de dos años, busca profundizar en el conocimiento científico de una zona que cuenta con protección legal desde el año 2001.

Un proyecto de desarrollo tecnológico y social

La iniciativa se enmarca bajo la figura de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), una modalidad donde la academia se pone al servicio de necesidades sociales concretas. En este esquema, la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Turismo de Jáchal actúan como las "entidades demandantes", solicitando a la universidad la generación de conocimiento específico para la gestión del territorio.

El financiamiento del proyecto es compartido entre la Universidad Nacional de San Juan y el Gobierno de la provincia. Según explicó el ingeniero Jorge Castro, este trabajo es "muy ambicioso y necesario", considerando que el área tiene una declaración patrimonial de más de dos décadas que requiere de una actualización técnica para potenciar su valor agregado. La coordinación interna estará a cargo del Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, específicamente a través de su gabinete de estratigrafía.

La importancia de establecer una línea de base

Uno de los objetivos centrales de esta convocatoria es la creación de una línea de base para La Ciénaga. El secretario de Ambiente, Federico Ríos, destacó que toda área protegida requiere de este insumo para su correcto manejo. Los estudios permitirán a la secretaría contar con herramientas técnicas para definir políticas de conservación de la flora y fauna local, así como para la gestión del patrimonio.

El trabajo conjunto entre los equipos técnicos del gobierno y la universidad incluirá prospecciones paleontológicas y geológicas, además de la realización de cartografía detallada. Ríos calificó este hecho como "histórico" para San Juan y particularmente para Jáchal, resaltando la importancia de que la universidad pública colabore directamente en las políticas ambientales de la provincia.

Riqueza paleontológica y geológica en Jáchal

La elección de La Ciénaga como unidad de estudio no es azarosa. La doctora en Ciencias Biológicas, Jimena Trotteyn, explicó que el lugar es excepcional debido a que representa una parte del período Mesozoico, con sedimentos que ofrecen una alta probabilidad de hallar restos de animales de esa era. No solo se espera encontrar fósiles de dinosaurios, sino también de animales invertebrados y huellas de vertebrados que ya han sido detectadas preliminarmente en la zona.

Jimena Trotteyn.

Desde el punto de vista geológico, el área presenta una estructura de gran interés denominada anticlinal. Se trata de un plegamiento del terreno que genera características paisajísticas únicas, visibles desde puntos emblemáticos como el monumento a Buenaventura Luna en la Cuesta de Huaco. El estudio de este fenómeno no solo tiene un valor científico intrínseco, sino que es fundamental para entender la formación del relieve sanjuanino.

Un equipo interdisciplinario para un abordaje integral

Para cumplir con los objetivos planteados en el convenio, se ha conformado un equipo de aproximadamente 15 profesionales. La complejidad del estudio requiere un abordaje multidisciplinario que incluye a biólogos, geólogos, licenciados en turismo y especialistas en comunicación.

La Dra. Trotteyn subrayó la necesidad de contar con comunicadores para asegurar que el conocimiento generado por geólogos y biólogos se traduzca en una comunicación efectiva hacia la sociedad. Además de los investigadores de la UNSJ, el equipo se integra con personal de la Dirección de Áreas Protegidas y miembros de la Cámara de Turismo de Jáchal.

Turismo y conservación: dos caras de la misma moneda

Un aspecto innovador de este proyecto es su fuerte vinculación con el sector turístico. La información científica recolectada servirá como insumo para la Cámara de Turismo de Jáchal, permitiendo poner en relevancia el patrimonio natural y paisajístico del área.

Ríos enfatizó que la política ambiental del gobierno debe complementarse con la actividad turística. Al dotar a La Ciénaga de una base científica sólida, se espera mejorar la experiencia del visitante y fomentar un turismo responsable que respete la integridad del ecosistema.