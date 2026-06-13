Un hombre de San Juan recibió una pena de tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en un caso de violencia de género contra su pareja. La resolución judicial fue dictada por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado el pasado 10 de junio. La víctima de los ataques es una empleada judicial que convivía con el ahora condenado.

La investigación liderada por la fiscal Florencia Pons Belmonte, de la UFI CAVIG, determinó que los hechos ocurrieron en la vivienda de la pareja durante una discusión que fue escalando en violencia.

El agresor utilizó un arma de utilería para amenazar a la mujer, lo que generó un estado de temor que fue calificado legalmente como coacción agravada por el uso de arma. Además, el imputado fue hallado culpable de cometer un abuso sexual simple contra la víctima en el mismo contexto.

El acuerdo fue presentado ante el magistrado por la fiscalía y la defensora oficial Ana María Arias. Este procedimiento evitó la instancia de un juicio oral y permitió fijar una sentencia firme que incluye reglas de conducta obligatorias para el agresor. El caso tomó relevancia pública no solo por la gravedad de los cargos, sino también por un polémico accionar de los efectivos que intervinieron inicialmente tras el llamado al 911.

Según consta en el expediente, la mujer se encontraba en estado de shock cuando llegaron los uniformados y rompió un equipo de comunicación portátil de la fuerza. Esta situación derivó en una denuncia contra la propia víctima en el sistema de Flagrancia, lo que motivó fuertes cuestionamientos sobre la falta de perspectiva de género en el procedimiento policial. Con la resolución del juez Fernández Caussi, la causa penal por las amenazas y el abuso sexual quedó formalmente concluida.