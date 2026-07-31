Luego de varios meses de desaceleración, la inflación de julio habría registrado un leve repunte, según las principales consultoras privadas. Las proyecciones ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1,8% y el 2%, por encima del 1,9% que informó el Indec para junio, impulsado principalmente por las vacaciones de invierno, el aumento de algunos alimentos y la suba del dólar durante el mes.

De acuerdo con los análisis privados, el mayor impacto provino del rubro turismo, que suele mostrar incrementos estacionales durante el receso invernal. También incidieron las subas en hoteles, pasajes, gastronomía y actividades recreativas, además de aumentos registrados en alimentos y bebidas.

Otro de los factores señalados por los economistas fue el movimiento del tipo de cambio, que si bien se mantuvo dentro del esquema de flotación administrada, trasladó parte de esa variación a algunos precios de la economía. A esto se sumaron ajustes puntuales en servicios regulados y tarifas.

Pese a este posible rebote, las consultoras coinciden en que no se trata de un cambio de tendencia, sino de un incremento asociado a factores estacionales. La mayoría de los analistas considera que, una vez finalizadas las vacaciones de invierno, la inflación podría volver a ubicarse por debajo del 2% mensual si no aparecen nuevos factores de presión sobre los precios.

El dato oficial del IPC de julio será difundido por el Indec durante la segunda semana de agosto y permitirá confirmar si el comportamiento de los precios estuvo en línea con las estimaciones del mercado. Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca la evolución de la inflación, uno de los principales indicadores de su programa económico.