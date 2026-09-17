Un estudio independiente realizado sobre muestras del granizo que cayó en abril de 2025 en Funes, Santa Fe, detectó fibras clasificadas por sus autores como microplásticos y la presencia de distintos elementos químicos, entre ellos aluminio, plata, zinc, cromo, bario y arsénico. Los resultados despertaron interrogantes sobre el origen de esos componentes, aunque los propios investigadores reconocieron que se trata de un análisis inicial y exploratorio que requieren más estudiios para determinar si existió una intervención artificial sobre el clima.

El trabajo fue elaborado por Marcela Sangorrín, Lorena Diblasi y Juan José Cinalli, mientras que la gestión de las muestras estuvo a cargo de Ramiro Salazar, Nahuel Montaña, Pablo Serrano y Jesús Ciavatti. Los estudios se realizaron en los laboratorios privados Patagonia Instrumental, Greenlab y JLA Argentina y, según el documento, fueron financiados con aportes de ciudadanos interesados en conocer la composición del granizo. El informe fue difundido en ResearchGate.

La investigación comenzó luego de que vecinos y productores advirtieran un comportamiento que consideraron inusual en las piedras de hielo. El informe señala que, pocas horas después de la tormenta, la temperatura había alcanzado los 27 °C y algunos fragmentos todavía permanecían sin derretirse.

Qué encontraron en las muestras

Las mediciones arrojaron un pH promedio de 6,6, un punto de congelación de -0,9 °C y un punto de ebullición de 101,5 °C. Los autores relacionaron estas variaciones con la presencia de solutos disueltos en el agua del granizo.

Además, mediante observación microscópica encontraron fibras de aproximadamente 0,5 micrones de diámetro y entre 12 y 20 micrones de longitud. El trabajo las clasifica como microplásticos y señala que, por sus características espectroscópicas, podrían corresponder a polímeros plásticos, posiblemente poliéster. Esa identificación no fue presentada como definitiva.

Los análisis químicos también detectaron sodio, calcio, sulfatos, nitratos, potasio y magnesio como componentes mayoritarios. En concentraciones menores aparecieron silicio, aluminio, boro, plata, zinc y estroncio, mientras que también se informaron trazas de cromo, bario, yodo, arsénico y galio.

Para una de las etapas más sensibles del análisis, realizada mediante espectrometría de masas ICP-MS, se estudiaron dos de las tres muestras originales. El propio informe explica que la tercera fue descartada para esa instancia debido a limitaciones presupuestarias.

La hipótesis sobre una intervención climática

A partir de los componentes encontrados, los autores plantearon como hipótesis la posibilidad de investigar una eventual relación con técnicas de modificación intencional del clima. Ramiro Salazar, epidemiólogo que participó en la gestión de las muestras, también mencionó públicamente la siembra de nubes como una línea que, a su entender, debería investigarse.

"Se constató la presencia de materiales que no deberían estar allí, ni en términos cualitativos ni cuantitativos", sostuvo el médico.

Cabe subrrayar que los resultados obtenidos no permiten establecer el origen de los elementos y por eso solicitan que se profundicen los estudios ante estas anomalías. Salazar reconoció que necesitan nuevos análisis de granizo, lluvia, suelo y otras matrices para ampliar los resultados y arribar a conclusiones firmes.

Reclamos que también llegaron a San Juan

El caso de Funes volvió a generar repercusión entre organizaciones que desde hace tiempo reclaman investigaciones sobre intervenciones atmosféricas en distintas provincias. Entre ellas aparecen CLAMA (Cielos Limpios en América - Monitor Ambiental) y MIPAC (Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo), con presencia de reclamos en San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, entre otras.

Estas agrupaciones han solicitado controles sobre vuelos, análisis oficiales de precipitaciones y mayor información pública. Pero, hasta el momento, no tienen respuestas y las denuncias y los resultados obtenidos en Funes plantean interrogantes para nuevas investigaciones.