Andino: “El reclamo de soberanía debe trascender a los gobiernos”

El diputado nacional Cristian Andino sostuvo que el reclamo argentino por las Islas Malvinas debe consolidarse como una política de Estado y trascender a los distintos gobiernos. Tras el discurso del presidente Javier Milei, el legislador peronista expresó coincidencias con la defensa de la soberanía y la protección de los recursos naturales, aunque pidió analizar las medidas anunciadas “una por una”.

“El reclamo por nuestra soberanía tiene que trascender a los gobiernos y sostenerse en el tiempo”, afirmó Andino, quien remarcó que la causa Malvinas debe quedar por encima de las diferencias partidarias.

En esa línea, planteó: “Partiendo de una afirmación que no admite discusión: las Malvinas son argentinas. Esta causa está por encima de cualquier gobierno o partido político”.

El diputado consideró que toda iniciativa destinada a fortalecer la posición argentina merece ser evaluada con responsabilidad y reclamó una estrategia que involucre a las distintas fuerzas políticas.

“Es importante que el Gobierno nacional avance en una agenda clara de defensa de la soberanía argentina y que podamos construir una estrategia que incluya a todas las fuerzas políticas, porque Malvinas debe ser una verdadera política de Estado”, señaló.

Coincidencias con las medidas de Milei

Andino expresó su respaldo, en principio, a las acciones destinadas a proteger los recursos naturales en el área en disputa.

“Comparto en principio toda medida destinada a proteger nuestros recursos frente a empresas que pretendan explotarlos en un territorio cuya soberanía reclama nuestro país”, afirmó.

También consideró necesario “fortalecer nuestra presencia, infraestructura, investigación y capacidades de Defensa en el Atlántico Sur”.

De esta manera, el legislador mostró coincidencias con varios de los objetivos planteados por Milei, particularmente en materia de soberanía, recursos y presencia argentina en el Atlántico Sur.

Pidió analizar cada medida

Pese a ese acompañamiento general, Andino evitó dar un respaldo automático al conjunto de anuncios realizados por el Gobierno nacional.

“Las medidas anunciadas deben ser analizadas una por una, con mayor información y consultando a especialistas, para poder expresar responsablemente mi posición como diputado nacional”, sostuvo.

Además, remarcó que el Congreso deberá tener un papel central en la discusión de las iniciativas que impulse el Ejecutivo.

“El Congreso debe ser un ámbito para construir colectivamente estas herramientas”, indicó.

Andino cerró su postura con una definición que resume su posición frente al tema: “Malvinas es una causa nacional y una política de Estado que nos debe unir a todos”.