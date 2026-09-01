El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Nacional de Protección del Consumidor Financiero, Prevención del Sobreendeudamiento y Reestructuración de Deudas de Consumo.

La iniciativa busca brindar herramientas a las familias que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y propone cambiar el enfoque frente a una problemática que afecta a miles de hogares: prevenir que una deuda se transforme en una situación de mora irreversible.

“No podemos dejar sola a una familia cuando las deudas empiezan a llevarse una parte cada vez mayor de sus ingresos. El crédito tiene que ser una herramienta para progresar, no una puerta de entrada a una situación de la que después sea imposible salir”, sostuvo Andino.

Créditos con mayor responsabilidad

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta al otorgamiento responsable de créditos. La propuesta establece que las entidades financieras, emisores de tarjetas, proveedores no financieros y plataformas digitales deberán evaluar previamente la capacidad económica de quienes soliciten financiamiento.

Además, plantea mayores exigencias de información y transparencia para que los consumidores conozcan con claridad el costo real de los créditos, las tasas de interés y los cargos asociados.

El objetivo es evitar que las personas asuman compromisos económicos que, por su nivel de ingresos, puedan resultar imposibles de afrontar.

Una salida para quienes ya no pueden pagar

La iniciativa también crea un procedimiento de reestructuración destinado a consumidores que, actuando de buena fe, ya no pueden cumplir con sus obligaciones sin comprometer recursos indispensables para su subsistencia y la de su familia.

Entre los principales puntos, el proyecto propone que la cuota mensual resultante de una reestructuración no supere el 40% de los ingresos netos mensuales acreditados del consumidor.

Además, los acuerdos deberán contemplar plazos de al menos 12 cuotas y condiciones de financiación sostenibles. También se plantea eliminar los intereses punitorios, cargos administrativos y penalidades generadas exclusivamente por la mora hasta la celebración del acuerdo.

“La respuesta no puede ser que una persona que se atrasó una vez termine atrapada en una deuda que crece todos los meses”, explicó el legislador sanjuanino.

Negociación gratuita y confidencial

El procedimiento previsto en el proyecto sería gratuito y confidencial. La propuesta contempla una instancia de negociación entre deudores y acreedores para alcanzar acuerdos compatibles con la capacidad económica de cada persona.

La intención es encontrar un punto de equilibrio que permita al acreedor recuperar el crédito y, al mismo tiempo, que la familia pueda volver a cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo necesidades básicas.

Detectar el problema antes

El proyecto también incorpora herramientas preventivas. Cuando una entidad detecte un deterioro significativo en la capacidad de pago de un consumidor, deberá ofrecer alternativas de adecuación o refinanciación antes de que la situación se convierta en una mora más grave.

“Llegar tarde siempre es más costoso. Si podemos detectar que una familia está teniendo dificultades y ofrecerle una solución antes de que la deuda se vuelva impagable, ganan las familias, ganan los acreedores y gana todo el sistema financiero”, señaló Andino.

La iniciativa incluye, además, programas de educación financiera y busca complementar la legislación vigente en materia de defensa del consumidor y tarjetas de crédito.

Para el diputado sanjuanino, el sobreendeudamiento dejó de ser una problemática individual y requiere una respuesta de alcance nacional. “No se trata de regalar ni condonar deudas, sino de generar una salida ordenada, responsable y posible para quienes quieren pagar pero hoy no pueden hacerlo en las condiciones actuales”, concluyó.