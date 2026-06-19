El diputado nacional por San Juan, Cristian Andino, se sumó a una iniciativa legislativa que busca ampliar los derechos de quienes trabajan a través de aplicaciones y plataformas digitales. Junto a sus pares Kelly Olmos y Hugo Antonio Moyano, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto para que la Argentina ratifique el Convenio Nº 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado el primer tratado internacional vinculante destinado específicamente a regular esta modalidad laboral.

La propuesta apunta a que el país adopte el acuerdo aprobado el pasado 12 de junio durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra. El convenio establece estándares mínimos para garantizar condiciones de trabajo decente a millones de personas que prestan servicios mediante aplicaciones de transporte, reparto y otras plataformas digitales.

Entre los principales puntos contempla el reconocimiento de derechos laborales fundamentales, el acceso a la seguridad social, la protección de datos personales, la transparencia en los algoritmos utilizados por las empresas para tomar decisiones y mecanismos para revisar suspensiones o bloqueos de cuentas.

Andino destacó en el diario ámbito Financiero, que detrás de cada aplicación existe una persona que trabaja y necesita protección. “La tecnología debe servir para generar oportunidades y no para precarizar el empleo. Este proyecto busca poner a los trabajadores y trabajadoras en el centro de la discusión, garantizando condiciones dignas, protección social y reglas claras en una actividad que crece día a día en todo el mundo”, sostuvo.

La iniciativa se presenta en un contexto de cambios normativos sobre el trabajo en plataformas en Argentina. La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y aprobada este año incorporó un capítulo específico para regular la actividad, estableciendo obligaciones para las empresas y derechos para los prestadores de servicios.

La legislación vigente reconoce la libertad de conexión de los trabajadores, permite desempeñarse en más de una aplicación al mismo tiempo y obliga a las plataformas a brindar capacitaciones gratuitas y canales de atención. También establece la posibilidad de contar con seguros por accidentes personales, aunque aclara que ello no implica el reconocimiento de una relación laboral.

Sin embargo, el convenio impulsado por la OIT va más allá en algunos aspectos. Entre ellos, promueve el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva, además de garantizar una cobertura de seguridad social equivalente a la que poseen otros trabajadores.

Otro de los puntos centrales es la regulación de las decisiones automatizadas tomadas por algoritmos. El tratado establece que los trabajadores deben tener acceso a mecanismos de revisión cuando una decisión tecnológica derive en sanciones, suspensión de cuentas o afecte el cobro de sus ingresos.

Los impulsores del proyecto remarcan que el crecimiento de la economía de plataformas exige actualizar los marcos normativos para evitar situaciones de precarización y asegurar que la innovación tecnológica avance acompañada de mayores niveles de protección laboral.

Además, destacaron que Argentina participó activamente en las negociaciones que dieron origen al convenio y sostuvieron que una rápida ratificación permitiría posicionar al país entre los primeros del mundo en adoptar este nuevo estándar internacional.

La iniciativa deberá ahora ser analizada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. Más allá de las dificultades políticas para avanzar en el actual escenario legislativo, sus autores buscan instalar el debate sobre cómo garantizar derechos laborales en una economía cada vez más atravesada por las plataformas digitales y la automatización.