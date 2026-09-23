La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos y topes de ingresos para las asignaciones familiares que regirán desde octubre de 2026. La actualización contempla un incremento del 1,66% y alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros beneficiarios del sistema.

La medida fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El ajuste se aplica sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares correspondientes al próximo mes.

Uno de los principales cambios está en el límite de ingresos. Para acceder a la Asignación Familiar por Hijo, el ingreso individual de cada integrante del grupo familiar no podrá superar los $3.209.863 brutos mensuales. Además, el ingreso total del grupo familiar tendrá como límite $6.419.726.

Cuánto se cobrará por hijo

Para trabajadores en relación de dependencia, los montos de la Asignación Familiar por Hijo dependerán del ingreso del grupo familiar. Quienes tengan ingresos de hasta $1.212.301 recibirán $78.304 por hijo.

Para grupos familiares con ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957, el monto será de $52.821 por hijo. En el tercer tramo, entre $1.777.957,01 y $2.052.708, se cobrarán $31.949.

Finalmente, quienes tengan ingresos familiares de entre $2.052.708,01 y $6.419.726 recibirán $16.487 por hijo. Los mismos montos y límites se aplican a la Asignación Familiar Prenatal.

Los montos para monotributistas

Los trabajadores monotributistas también tendrán una actualización de acuerdo con la categoría. Para quienes estén comprendidos en la categoría A, la asignación por hijo será de $77.025, mientras que para la categoría B será de $51.958.

En la categoría C, el monto llegará a $31.427. Para las categorías D, E, F, G y H, el valor será de $16.217 por hijo.

Asignaciones de pago único

ANSES también actualizó las prestaciones que se cobran por única vez. Para octubre, el límite de ingresos familiares será de $6.419.726.

La asignación por Nacimiento será de $91.273, la correspondiente a Adopción alcanzará los $545.685 y la de Matrimonio será de $136.662. En tanto, la Ayuda Escolar Anual quedó establecida en $55.672 y no tendrá tope de ingreso familiar.

La normativa también establece que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual de $3.209.863, el hogar queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque el ingreso conjunto no supere el límite general.