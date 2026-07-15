Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un aumento del 1,9% en agosto de 2026, luego de que el Indec informara el dato de inflación correspondiente a junio.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a $419.817,13. A ese monto se sumará el bono de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, por lo que un jubilado que cobre la mínima y acceda al refuerzo recibirá $489.817,13.

El incremento se aplica a partir de la fórmula de movilidad establecida mediante el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente los haberes de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec.

La suba también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones que abona el organismo previsional.

Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios de Anses en agosto

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima será de $419.817,13, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $335.853,70. Por su parte, las Pensiones no Contributivas (PNC) serán de alrededor de $293.872 y la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $192.047,17.

En el caso de las asignaciones, la AUH subirá a $150.861,93, el mismo monto que corresponderá a la Asignación por Embarazo. En tanto, la asignación por hijo del sistema SUAF será de $75.439,63 para el primer escalón de ingresos.

El bono previsional se mantiene congelado en hasta $70.000 mensuales desde hace dos años. Con ese refuerzo, los jubilados que cobran el haber mínimo podrán percibir un total de $489.817,13 durante agosto.

La actualización de las prestaciones se aplicará de manera automática en los pagos del octavo mes del año, de acuerdo con el cronograma que informe Anses.