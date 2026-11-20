La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este martes 24 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente a distintas prestaciones sociales. Durante la jornada cobrarán titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, mientras que comenzará el pago para jubilados y pensionados que superen el haber mínimo.

Según informó el organismo, todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 1,93%. Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran el martes

ANSES informó que este martes comenzará el pago de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. En esta oportunidad, podrán cobrar los titulares cuyos documentos finalicen en 0 y 1.

De esta manera, el organismo continuará con la acreditación de los haberes correspondientes a noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido.

AUH y asignaciones familiares

También continuará el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. Los beneficiarios habilitados para cobrar este martes serán aquellos que tengan documentos terminados en 8.

Estas prestaciones forman parte de los pagos habituales que ANSES acredita durante el mes, según la terminación del DNI de sus titulares.

Asignación por Embarazo

Por otra parte, este martes 24 de noviembre también cobrarán las titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos concluyan en 8. El pago se realizará con el incremento por movilidad del 1,93%, al igual que las demás prestaciones incluidas en el cronograma.

De esta manera, ANSES continuará con el calendario de noviembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.