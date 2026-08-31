Después que el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) finalizara el viernes sin acuerdo entre los sectores empresario y sindical, en una reunión marcada por la tensión y el rechazo gremial a la modalidad virtual implementada por el Poder Ejecutivo y ante la imposibilidad de acercar las posturas, el Gobierno nacional ratificó que será el Estado el encargado de laudar y fijar por su cuenta el nuevo monto de las remuneraciones básicas.

Las diferencias económicas sobre la mesa fueron abismales desde el inicio del debate. Mientras que el sector sindical concurrió al cónclave con el reclamo de llevar el salario mínimo a $911.000, la contrapropuesta empresaria se limitó a ofrecer $400.000. Actualmente, el SMVM se encuentra en $376.600, un valor estancado tras el último cronograma de ajustes establecido a fines de 2025 y que sirve como referencia no solo para los ingresos formales de base, sino también para la actualización de diversos programas sociales y prestaciones.

En paralelo, la reunión estuvo atravesada por un fuerte cruce político debido a la decisión oficial de realizar el plenario a distancia. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA cuestionaron duramente el formato y optaron por retirarse de la deliberación.

Tras el fracaso del encuentro, el Ministerio de Capital Humano —encabezado por Sandra Pettovello— emitió un duro comunicado en el que defendió la metodología implementada. Desde la cartera social argumentaron que las reuniones virtuales buscan "preservar la paz social, garantizar la transparencia y mantener un ámbito de diálogo ordenado", permitiendo registrar y grabar los posicionamientos de las partes desde cualquier punto del país.

"Resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo", cuestionó el Ejecutivo en su misiva oficial, reprochando la decisión de los gremios de abandonar el proceso.

Pese al portazo sindical y la ruptura de las negociaciones paritarias, desde el oficialismo indicaron que la Secretaría de Trabajo y Empleo mantendrán canales abiertos con los sectores productivos, aunque reafirmaron que ante la falta de consenso aplicarán los mecanismos legales vigentes para laudar de forma unilateral, en un escenario donde se barajan tensiones internas sobre el impacto real que deberán tener los ingresos mínimos en el bolsillo de los trabajadores.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señaló que “con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la transparencia y mantener un ámbito de diálogo ordenado entre todas las partes, las reuniones del Consejo fueron convocadas bajo modalidad virtual”.

Al Gobierno le gusta el home office

El documento oficial explicó que “esta metodología permite que los encuentros queden debidamente registrados y grabados, garantizando transparencia, trazabilidad, claridad y la presencia virtual a las partes desde cualquier punto del país respecto de las posiciones expresadas”.

En una respuesta a los sindicatos, que expresaron su queja sobre esta forma de reunión, precisó: “algunas de las partes objetaron esta modalidad y decidieron no participar de la reunión plenaria, retirándose del proceso de deliberación”.

Marcó que “resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo”.

A la fecha, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $ 376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.