El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al aumento de la morosidad en los créditos y buscó llevar tranquilidad frente a uno de los indicadores que genera preocupación dentro del sistema financiero. El funcionario aseguró que la situación “no representa ningún riesgo sistémico” y destacó el trabajo que están realizando las entidades bancarias.

Caputo realizó las declaraciones durante su participación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde además defendió el rumbo económico del Gobierno y analizó las perspectivas para los próximos meses.

“No representa ningún riesgo sistémico y es algo que están resolviendo bien los bancos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda al ser consultado sobre el crecimiento de la mora.

El tema tomó relevancia durante los últimos meses debido al incremento de los atrasos en el pago de créditos, particularmente entre las familias.

Según los últimos datos disponibles, en mayo la irregularidad del crédito al sector privado había alcanzado el 7,7%, mientras que entre las familias llegó al 12,8%. En junio, ambos indicadores mostraron una leve baja: pasaron al 7,6% y 12,7%, respectivamente.

Dentro de los préstamos a los hogares, los créditos personales y las tarjetas aparecen entre los segmentos con mayores dificultades de pago.

La explicación de Caputo

El ministro sostuvo que el fenómeno debe analizarse en el contexto del fuerte crecimiento que experimentó el crédito luego de que las entidades financieras dejaran de concentrar sus operaciones en financiar al Estado.

Según explicó anteriormente Caputo, los bancos “volvieron a hacer de bancos” y comenzaron a destinar una mayor proporción de sus recursos al financiamiento de empresas y personas.

En ese proceso, algunas entidades otorgaron préstamos que posteriormente presentaron problemas de cobrabilidad. Ante esa situación, el Gobierno mantuvo conversaciones con los bancos y recomendó priorizar mecanismos de refinanciación que permitan extender los plazos y reducir las tasas para los clientes con dificultades.

El ministro volvió a remarcar que las entidades cuentan con las herramientas necesarias para administrar esos créditos y descartó que la situación pueda transformarse en un problema para la estabilidad del sistema financiero.

En el sector bancario, además, existe la expectativa de que los niveles de irregularidad comiencen a reducirse durante la segunda mitad del año.

Caputo defendió el rumbo económico

Durante su exposición, el ministro también defendió la política económica implementada por el Gobierno de Javier Milei y rechazó las críticas de quienes consideran que el programa oficial está basado principalmente en un esquema financiero.

Caputo aseguró que Argentina pasó de tener poca relevancia internacional a ser observada como un ejemplo dentro del G20 y volvió a destacar la importancia de mantener el equilibrio fiscal.

También se mostró optimista respecto del escenario político y económico de 2027, año en el que se celebrarán elecciones presidenciales.

En medio de las señales de alerta por el endeudamiento y las dificultades de pago de una parte de las familias, Caputo buscó transmitir tranquilidad sobre la solidez del sistema financiero y dejó la resolución del aumento de la mora principalmente en manos de las entidades bancarias.