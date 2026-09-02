Antes de agregar especializaciones buscan integrar la minería a la currícula del secundario

La posibilidad de ampliar la formación vinculada a la minería en las escuelas secundarias de San Juan quedó planteada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien señaló que la provincia trabaja en una revisión de las orientaciones y contenidos para adecuarlos a las demandas del mundo laboral.

La funcionaria explicó que la discusión se enmarca en el proceso de transformación de la escuela secundaria que lleva adelante la cartera educativa y que busca preparar a los estudiantes para las actividades productivas que tendrán mayor desarrollo en los próximos años.

Consultada específicamente sobre la posibilidad de incorporar más orientaciones relacionadas con la minería, Fuentes sostuvo que el tema está dentro de las cuestiones que se analizan, aunque aclaró que existen limitaciones para modificar formalmente las cajas curriculares.

“Es muy importante poder reversionar la educación, entender que es otro alumno el que está aprendiendo y también pensar y repensar las orientaciones que tiene cada una de nuestras escuelas”, señaló la ministra.

Preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo

Fuentes vinculó esta discusión con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una de las herramientas que la provincia busca incorporar en la transformación de la secundaria. Según explicó, el objetivo es que los alumnos desarrollen capacidades para identificar necesidades, investigar y plantear respuestas a problemas concretos.

“Esto tiene que ver, insisto, con el ABP, está dentro de transformar la secundaria, un ítem muy importante para nosotros donde estamos preparando a los chicos para el mundo del trabajo”, sostuvo.

En ese sentido, la ministra planteó que la formación relacionada con la minería puede comenzar a incorporarse de manera transversal, incluso antes de que sea posible crear o modificar una orientación específica.

“Tenemos que hacerlas cada 10 años. Por eso estamos trabajando cómo extracurricularmente podemos ir transversalmente introduciendo esos conocimientos que vamos a necesitar para el mundo técnico, para el mundo del trabajo y para el mundo de la minería”, explicó.

La estrategia no se limitaría a la minería. Fuentes mencionó que actualmente también se desarrollan contenidos vinculados con educación financiera y educación emocional, además de talleres destinados a acercar a los estudiantes a las características del mundo laboral y profesional que encontrarán al finalizar sus estudios.

Cambios curriculares en discusión

La ministra también fue consultada por una eventual modificación de la currícula para 2027. Al respecto, indicó que se están desarrollando distintas discusiones a nivel nacional relacionadas con los diseños curriculares, las modalidades y las orientaciones de las instituciones educativas.

Fuentes aclaró que cualquier modificación debe atravesar primero el proceso de aprobación correspondiente a nivel nacional para luego ser implementada jurisdiccionalmente en San Juan.

“Todo tiene que tener y pasar por nivel nacional para que sea aprobado jurisdiccionalmente y recién pueda impactar en cada una de las aulas”, afirmó.

De esta manera, aunque la incorporación de una orientación específica en minería requiere una modificación curricular formal, Educación busca avanzar mientras tanto mediante proyectos y contenidos transversales.

El objetivo: anticiparse a la demanda laboral

La discusión adquiere relevancia en una provincia donde la minería aparece como uno de los sectores con perspectivas de expansión y demanda de trabajadores calificados. La intención de Educación, según explicó Fuentes, es que los estudiantes puedan adquirir herramientas vinculadas con esas actividades antes de ingresar al mercado laboral.

La posibilidad de sumar una orientación específica en minería, por lo tanto, todavía no está definida. Lo que sí está en análisis es cómo adaptar la formación secundaria para que contemple los conocimientos y competencias que requerirán los sectores productivos de la provincia en los próximos años.