Apartaron al juez que debía meter preso a Chiqui Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al magistrado Sebastián Argibay del expediente que investiga al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El juez era el encargado de analizar el pedido de detención impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El apartamiento se fundamentó en cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez debido a un posible vínculo comercial con el entorno de Toviggino. Las sospechas se centran en la venta de una finca escriturada por un valor inferior al real que habría involucrado a una hija de Argibay y a un hermano del dirigente.

Al respecto, desde el tribunal confirmaron que la recusación fue resuelta y un integrante de la Cámara manifestó que "la decisión ya fue tomada" para dar un nuevo giro al proceso judicial. La investigación busca esclarecer supuestas maniobras irregulares en el manejo de fondos de la entidad madre del fútbol argentino a través de una red de empresas y bienes.

El fiscal Simón requirió las detenciones al considerar que los implicados podrían entorpecer la causa o intentar eludir a la justicia. El expediente también presenta un conflicto de competencia entre tribunales federales que suma complejidad a las definiciones clave. Este escenario posterga la resolución sobre la situación de Tapia y Toviggino mientras la investigación continúa su desarrollo.