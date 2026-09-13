El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, trabaja en las próximas presentaciones para apelar dos resoluciones recientes de la Sala I de la Cámara Federal —firmadas por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi— que beneficiaron a figuras clave del macrismo como Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, junto al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

Por un lado, el representante del Ministerio Público buscará dar marcha atrás con el archivo de la llamada Causa FMI, expediente que investigaba las circunstancias y el destino de los 57 mil millones de dólares tomados como endeudamiento con el organismo internacional en 2018.

La defensa fiscal se alineará con los argumentos del fiscal Franco Picardi, quien había advertido que la causa se cerró prematuramente sin agotar medidas esenciales, recordando que se omitió un dictamen clave del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos y que la Auditoría General de la Nación detectó diversos incumplimientos normativos del Ejecutivo.

Por otro lado, Agüero Iturbe apelará el sobreseimiento otorgado a Luis Caputo en la causa que investigaba la omisión de su participación en la firma Princess International Group —una sociedad offshore radicada en las Islas Caimán— en su declaración jurada tras asumir como secretario de Finanzas, además de presuntas maniobras con información privilegiada en la emisión de bonos.

La resolución de la Cámara había convalidado el argumento defensivo de la "inexperiencia" del funcionario, apartándose del pedido de indagatoria formulado en su momento por el fiscal Carlos Rívolo.

Una vez formalizadas las apelaciones en los próximos días, ambos expedientes escalarán a la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, donde se definirá la suerte judicial de las revisiones en medio de cuestionamientos sobre la integración de las salas intervinientes.

La Sala I confirmó días atrás el archivo de la investigación que buscaba dilucidar las circunstancias en las que el ex presidente Macri tomó el inédito préstamo de U$S 57 mil millones con el Fondo Monetario en 2018 y qué pasó con esos fondos. El archivo había sido dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti en febrero pasado, al sostener que no había elementos suficientes para acreditar la existencia de un “deliberado propósito orientado a defraudar al erario público” y que el préstamo era una cuestión política no judiciable.

Esa confirmación de la Sala I fue como un broche de oro para una causa que, durante su tramitación, nunca le generó demasiados inconvenientes a Macri, Caputo (en ese entonces ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (expresidente del Banco Central). Sin embargo, Agüero Iturbe ya trabaja en una presentación con argumentos alineados con los que planteó su colega Franco Picardi al rechazar la decisión de Capuchetti.

En términos procesales, el representante del Ministerio Público había sostenido que aún quedaban medidas pendientes de producción y que, lejos de avanzar sobre el archivo, había que profundizar la pesquisa para investigar los actos administrativos detrás del empréstito.

Según Picardi, previo a la toma del crédito no existió un dictamen del Banco Central referido al impacto que tendría en la balanza de pagos, un requisito fijado por ley. Entre otras cosas, el fiscal también recordó que la Auditoría General de la Nación había detectado incumplimientos normativos por parte del Ejecutivo y que, de ese análisis, Capuchetti sólo había tomado en cuenta el voto disidente.

El expediente estuvo abierto más de 5 años y, en un principio, con un impulso importante de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández. Con la asunción de Milei, eso cambió: el organismo nunca promovió ninguna línea investigativa. Picardi fue el único con posibilidades de empujar el caso aunque desde una posición desfavorable porque Capuchetti nunca le delegó la causa.