El doctor Marzio Meglioli, neumonólogo, abordó un problema de salud que muchas veces pasa desapercibido: la apnea del sueño. Aunque suele asociarse únicamente a los ronquidos, este trastorno puede afectar el descanso, el rendimiento diario y aumentar el riesgo de diversas enfermedades si no se diagnostica y trata a tiempo.

Durante una entrevista en Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el especialista explicó que la medicina del sueño ha cobrado cada vez más importancia en las últimas décadas debido al impacto que tiene el descanso sobre la salud general.

“La apnea del sueño” se caracteriza por pausas respiratorias repetidas mientras la persona duerme. En muchos casos, quien la padece no es consciente de lo que ocurre durante la noche. Son las parejas o familiares quienes suelen advertir las señales más evidentes.

“Él ronca mucho y hace pausas en el ronquido y en el respirar, que yo me asusto”, relató el profesional al describir uno de los comentarios más frecuentes que escucha en el consultorio.

Mucho más que roncar

Si bien el ronquido es uno de los síntomas más conocidos, no todas las personas que roncan tienen apnea. La diferencia aparece cuando esos ronquidos se interrumpen por momentos en los que la respiración se detiene y luego vuelve de manera brusca.

Según explicó Meglioli, cada vez que ocurre una pausa respiratoria, el organismo activa un mecanismo de alerta que provoca microdespertares. Aunque la persona no llegue a despertarse completamente, el sueño pierde calidad.

“Cuando eso se produce muchísimas veces durante la noche, prácticamente más cansado que cuando te acostaste, no dormiste bien”, señaló.

Las consecuencias suelen manifestarse durante el día. Somnolencia excesiva, falta de concentración, cansancio permanente, dificultades para mantener la atención e incluso quedarse dormido mientras se mira televisión o se conduce son algunas de las señales más frecuentes.

“Son el típico que le decís vamos a ver una película, empiezan las presentaciones y ya está durmiendo”, ejemplificó.

Consecuencias para la salud y tratamientos disponibles

La apnea del sueño no solo afecta el descanso. Diversas investigaciones muestran que puede influir en problemas metabólicos y cardiovasculares.

El neumonólogo destacó que actualmente existe un creciente interés científico por la relación entre las alteraciones del sueño y enfermedades como la hipertensión arterial. “Se ha visto que personas que se les regula el sueño, se les baja la presión prácticamente sin medicación”, afirmó.

También se han observado mejoras en alteraciones metabólicas, glucemia, fatiga crónica y calidad de vida cuando el trastorno es tratado adecuadamente.

Para confirmar el diagnóstico se realiza un estudio denominado polisomnografía, que permite registrar la actividad cerebral, los movimientos y las pausas respiratorias durante la noche.

Una vez detectada la apnea, las recomendaciones incluyen cambios en los hábitos de vida, como bajar de peso, realizar actividad física y adoptar posiciones adecuadas para dormir. Sin embargo, el tratamiento más efectivo en los casos moderados y severos suele ser el uso de un dispositivo llamado CPAP.

“Hay un aparato que se llama CPAP, que es una máscara que tiene presión positiva y corrige la función del ronquido”, explicó.

Aunque requiere un breve período de adaptación, el especialista aseguró que los resultados suelen ser muy positivos. “La persona termina adorando esta máquina porque realmente te produce un cambio y un bienestar importantísimo”, destacó.

Antes de finalizar, Meglioli recomendó consultar ante cualquier sospecha. “Tener todo el día sueño, cansancio crónico, fatiga inexplicable o falta de concentración son motivos para sospechar alteraciones del sueño y comentárselo al médico”.

Porque dormir muchas horas no siempre significa descansar bien. En algunos casos, detrás de los ronquidos puede esconderse un trastorno que afecta mucho más que las noches: también impacta en la salud y en la calidad de vida cotidiana.