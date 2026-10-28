La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ) ratificó que adherirá al paro general en el marco del plan de lucha nacional convocado por FATUN. Las medidas de fuerza son fruto de la decisión de la mesa nacional de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales.

La huelga consistirá en cuatro paros, el primero para el 28 de octubre y lo siguientes para el 3, 12 y 16 de noviembre. La resolución fue adoptada durante una reunión del Consejo Directivo, que congregó a representantes de 54 organizaciones de base, incluyendo a APUNSJ, que cuenta con una representación importante a nivel nacional.

Los principales ejes del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayor participación de la comunidad educativa en el debate presupuestario.

Con la adopción de este plan de lucha y el paro confirmado, afectará a la totalidad de los servicios y áreas de la universidad, abarcando a las cinco facultades, escuelas secundarias y preuniversitarias (Colegio Central Universitario, Escuela de Comercio y Escuela Industrial), el Observatorio El Leoncito, el Observatorio Félix Aguilar, Rectorado, Secretaría de Bienestar Universitario y Obras.

El eje del conflicto

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario gremial del gremio no docente, Daniel Durán, detalló que el factor que empuja a esta serie de medidas, es la pérdida real del poder adquisitivo, que se viene acentuando desde hace años y que, calculada a agosto de 2026, alcanza el 33,4%.

“El porcentaje de esta pérdida salarial es el resultado de una diferencia acumulada entre la inflación medida por el IPC desde diciembre de 2023 (que ronda el 312%) y los incrementos unilaterales otorgados por el Gobierno nacional, que acumulan un 265%. A esto se suma la persistencia de sumas no remunerativas y no bonificables congeladas desde hace un año y la falta de blanqueamiento exigido por la ley”, explicó.

En términos salariales, la categoría más baja cuenta con un básico inicial aproximado de $864.000, multiplicándose por tres para la categoría máxima. Sin embargo, Durán advirtió que la escala más baja abarca a cerca del 50% de la planta no docente, lo que ubica a la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, mientras que la categoría máxima representa apenas el 0,01% del personal.

En otro aspecto, Durán hizo una lectura sobre el conflicto extenso que incluyó cinco marchas federales, todo el proceso legislativo, veto presidencial, más de 40 jornadas de paro y planteos en el poder judicial. Todas estas circunstancias fueron agudizando en el tiempo el conflicto y que se ha llegado a una situación límite.

Efectos colaterales

Detrás del conflicto salarial, Durán abordó otras aristas vinculadas a cómo esta situación del ajuste a la UNSJ, impacta en gran medida en el desempeño y rendimiento de los trabajadores.

“Todo este panorama que arrastramos desde 2024, en los trabajadores ha generado dos escenarios, uno es el de las renuncias masivas y otro, es que empuja a los trabajadores docentes y no docentes a buscar otros empleos o ingresos extra”, indicó el dirigente sindical.

“Muchos terminan de trabajar a las 14 horas en la universidad y después se suben a un Uber, a una moto, o realizan trabajos de otro tipo, dentro de la economía informal para intentar sobrevivir”, comentó Durán.

Por último, el representante gremial aseveró que “desde el sindicato se ha desplegado una red de contención para asistir a los compañeros afiliados que se encuentran en una situación crítica. El desgaste físico, familiar y mental es importante debido a la necesidad de duplicar el tiempo de trabajo para llegar a fin de mes. Sin embargo, prevalece una férrea decisión de seguir en el camino de resistencia y exigencia gremial para que el gobierno cumpla la ley”.