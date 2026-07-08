Ocho años y ocho meses después del hundimiento del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará a conocer este miércoles el veredicto del juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la tragedia en la que murieron los 44 tripulantes de la embarcación.

El proceso judicial se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos y tuvo como imputados a cuatro exoficiales de la Armada Argentina: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa.

Los acusados enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.

El juicio comenzó el 3 de marzo y estuvo a cargo de los jueces Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini. A lo largo de más de cuatro meses se desarrollaron más de 30 audiencias, durante las cuales declararon testigos, especialistas y peritos vinculados a la investigación.

El lunes concluyeron los alegatos de las defensas y el proceso ingresó en su etapa final, dejando el camino despejado para la lectura del veredicto.

Las acusaciones

La fiscalía sostiene que el hundimiento del submarino no fue un hecho imprevisible, sino una tragedia que podía haberse evitado.

Según la acusación, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron medidas de seguridad esenciales, como ordenar que la embarcación continuara navegando en superficie ni convocar de manera inmediata a especialistas para evaluar la situación.

Durante el juicio también se analizaron informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y por la propia Inspección General de la Armada, que advertían sobre el deterioro de las baterías del submarino y la necesidad de realizar tareas de mantenimiento, incluyendo el ingreso a dique seco.

Para la fiscalía, esas advertencias no fueron atendidas y las fallas detectadas habrían contribuido al desenlace fatal.

La postura de la querella

Las abogadas de la querella mayoritaria, Valeria Carreras y Lorena Arias, sostuvieron que las pruebas incorporadas durante la investigación y el debate oral demuestran con claridad los incumplimientos que derivaron en la tragedia.

También cuestionaron la estrategia de las defensas, al considerar que buscaron eludir responsabilidades mediante argumentos técnicos y atribuyendo la responsabilidad a otros sectores de la Armada.

En declaraciones previas al veredicto, Carreras destacó que la realización del juicio ya representa un paso importante para los familiares de las víctimas.

"Llegamos a juicio luego de ocho años y ocho meses desde que se hundió el submarino ARA San Juan y ese fue un logro en sí mismo, porque nos precedieron dos sentencias que procesaron a los acusados", afirmó.

La letrada agregó que las familias esperan que la sentencia refleje las pruebas producidas durante el proceso judicial y permita avanzar hacia el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.

La tragedia del ARA San Juan

El ARA San Juan había zarpado de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para cumplir una misión de patrullaje en el Atlántico Sur.

El 15 de noviembre de ese año se perdió todo contacto con la embarcación luego de que se informara una avería vinculada al ingreso de agua en el sector de baterías.

Tras una intensa búsqueda internacional, el submarino fue localizado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Las pericias confirmaron que sufrió una implosión, provocando la muerte de los 44 tripulantes que viajaban a bordo.

El veredicto que se conocerá este miércoles representa uno de los momentos más esperados por los familiares de las víctimas, quienes desde hace años reclaman justicia y el esclarecimiento de las responsabilidades por una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.