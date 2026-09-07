Tras la finalización del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, la querella mayoritaria, representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, reclamó que el único condenado cumpla la pena de manera efectiva.

Las letradas representan a 34 familiares de las víctimas y sostuvieron que durante el juicio quedó acreditado que el submarino no se encontraba en condiciones de cumplir su misión y que la tragedia podía haberse evitado.

El planteo apunta contra la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que el pasado 8 de julio condenó a Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional y a una inhabilitación especial. La condena fue dictada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación.

Tres exjefes de la Armada fueron absueltos

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió por unanimidad al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

La querella también apeló esas absoluciones y cuestionó distintos aspectos de la sentencia. Otra representación, encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, reclamó directamente la nulidad del juicio y la realización de un nuevo debate en Mar del Plata.

Las fallas que quedaron bajo análisis

Durante el juicio, que se extendió por más de cuatro meses y unas 30 audiencias, se analizó el estado del submarino antes de su última misión.

Según los jueces de la mayoría, Villamide autorizó la patrulla pese a deficiencias técnicas conocidas y no adoptó medidas suficientes después de que el 15 de noviembre de 2017 el submarino informara el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio.

Al día siguiente se perdió el contacto con la nave. Sus restos fueron encontrados un año después, a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

Casación deberá resolver las apelaciones

La defensa de Villamide sostiene su inocencia y reclama su absolución. En paralelo, las querellas buscan modificar el alcance de la sentencia y, en el caso de la representación mayoritaria, que la pena deje de ser condicional.

Ahora será la Cámara de Casación la que deberá resolver si admite los distintos planteos presentados por las partes y qué camino seguirá la causa por la tragedia del ARA San Juan.