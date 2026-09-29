La causa por el Acueducto Gran Tulum entró en una etapa clave después de que la UFI Delitos Especiales notificara el viernes a 11 personas sobre la existencia de la investigación y la posibilidad de designar abogados defensores. Entre ellas están Sergio Uñac y Cristian Andino. El abogado denunciante Marcelo Arancibia explicó qué significa la medida y qué escenario se abre de cara al vencimiento de la prórroga, previsto para la primera semana de noviembre.

Arancibia remarcó que la notificación no equivale a una imputación y explicó que la medida apunta a garantizar la defensa de quienes eventualmente puedan quedar alcanzados por una formalización. “Designen a los defensores porque van a haber algunas pruebas que el día de mañana no se van a poder reproducir y no quieren violar el debido proceso ni la defensa en juicio”, explicó. Y agregó: “Si no designan un abogado defensor, el Estado tiene que designarle un abogado de oficio y las pruebas se tienen que realizar”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Para Arancibia, que la Fiscalía haya pedido a las 11 personas que designen abogado puede ser un indicio de que la investigación se encamina hacia una instancia de formalización, aunque insistió en que todavía es una eventualidad. “Si uno seguía por las causas que transitan en los tribunales, cuando esto ocurra el porcentaje de que termina en formalización es muy alto”, sostuvo. Sin embargo, aclaró: “Yo estoy esperando la resolución final, si formalizan o no”.

El punto decisivo será noviembre. Arancibia explicó que el primero de noviembre vence la prórroga y que “no hay posibilidad judicial, procesal, de pedir una segunda prórroga”. Por eso, planteó que la UFI Delitos Especiales deberá definir el futuro del expediente. “Los fiscales van a tener que decidir si archivan, desestiman o formalizan la denuncia”, dijo.

La eventual formalización podría abrir además una escena inédita para la política sanjuanina. Arancibia habló de “una foto muy interesante” si varios de los señalados quedan alcanzados por el proceso: personas sentadas en Tribunales “escuchando la acusación formal de los fiscales”. Aclaró que, para que eso ocurra, primero deberá concretarse la decisión de la Fiscalía y luego avanzar la instancia judicial correspondiente.

El abogado también puso el foco en que entre los notificados aparecieron nombres que no estaban en su denuncia original. “La denuncia que yo hago, describo hechos, pero no menciono personas”, recordó. Sobre por qué la UFI avanzó sobre Uñac, Andino y otras personas, fue contundente: “Eso lo tendrían que explicar los fiscales de la causa”.

Arancibia sostuvo además que el expediente tiene una importancia que excede el caso puntual. “Si formalizan, sí, estaríamos ante una situación en la provincia de San Juan inédita en el buen sentido de la palabra”, afirmó. Su planteo es que, desde el retorno de la democracia, no se conoce en San Juan un proceso de estas características que avance sobre posibles hechos de corrupción vinculados al poder político.

Por eso, consideró que la investigación representa un desafío para la Justicia. “Es el momento de redimirse y demostrar que así como es muy buena para perseguir a los ladrones de gallinas, también lo es para avanzar sobre personajes muy poderosos de la provincia”, sostuvo.

Con la prórroga cerca de su vencimiento, el próximo paso dependerá de la UFI Delitos Especiales: completar las medidas de prueba y definir si la investigación por el Acueducto Gran Tulum se archiva, se desestima o avanza hacia una eventual formalización.

Textuales

Marcelo Arancibia / Dirigente de Sumar