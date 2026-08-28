El dirigente político Marcelo Arancibia confirmó el avance de Compromiso, un nuevo partido que buscará convertirse en una alternativa frente al libertarismo y al kirchnerismo. Según explicó, la iniciativa surgió luego de un extenso análisis sobre el escenario político y el desgaste de las fuerzas tradicionales.

“Estamos en un momento histórico que hay que lograr captar el momento de la historia”, sostuvo durante su entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Para Arancibia, los partidos tradicionales perdieron credibilidad y dejaron sin representación a un sector importante de la sociedad.

En ese diagnóstico ubicó el origen de la nueva fuerza. Rechazó que Compromiso busque convertirse simplemente en una “avenida del medio” y definió la identidad que pretende darle al espacio. “A la Argentina le hace falta un partido político democrático, republicano, con una propuesta económica razonable que genere las condiciones de la producción y del trabajo”, afirmó.

El dirigente consideró que ese espacio quedó vacante luego del acercamiento de sectores que anteriormente integraban Juntos por el Cambio al gobierno de Javier Milei. En ese sentido, cuestionó cualquier coincidencia estratégica con La Libertad Avanza y también se diferenció del peronismo identificado con el kirchnerismo.

“Con los que no vamos a estar es con la gente que esté con los libertarios y con el kirchnerismo”, aseguró. Para Arancibia, esas posiciones representan diferencias ideológicas que impiden formar parte de una misma construcción política.

El nuevo partido se llamará Compromiso y, según anticipó, la presentación formal se realizará dentro de los próximos 30 a 40 días. El dirigente aclaró que no será un proyecto personal, aunque reconoció que actualmente es una de las figuras más conocidas del espacio.

“Yo soy parte de un grupo de personas que venimos hace mucho tiempo analizando esto y que ya estamos casi en condiciones de formalizar”, explicó.

También dejó abierta la posibilidad de sumar a distintos sectores y dirigentes que compartan esa mirada. Entre los límites que marcó, incluyó a quienes mantengan acuerdos con libertarios o kirchneristas.

Respecto de una eventual candidatura a gobernador en 2027, evitó confirmar una postulación y planteó que la prioridad inmediata será consolidar el partido. “Si este partido funciona es porque acierta en un momento histórico de San Juan y esperemos también de la Argentina”, sostuvo.

Arancibia anticipó una posible ley de lemas

Una vez definido el perfil de Compromiso, Arancibia también se refirió al escenario electoral que podría enfrentar la provincia en 2027 y lanzó una advertencia sobre la posible reforma de las reglas de juego.

Aunque desde el oficialismo provincial ya señalaron que no impulsarán una ley de lemas, el dirigente consideró que ese podría terminar siendo el mecanismo elegido para contener a distintos sectores dentro de una misma estructura electoral.

“Yo, si esto fuera una ruleta, pondría todo el negro, que va a ser ley de lema”, ironizó. Según su lectura, una herramienta de ese tipo permitiría contener a Producción y Trabajo, libertarios, bloquistas y otros espacios, además de funcionar como una salida para la fragmentación del peronismo.

Sin embargo, aclaró que ese no sería el sistema que considera conveniente. Para Arancibia, la reforma debería apuntar a fortalecer a los partidos y garantizar una mayor competencia interna.

“Debería ser una ley electoral que permita el resurgimiento de los partidos políticos”, planteó. En esa línea, cuestionó que las conducciones partidarias puedan impedir la presentación de listas y reclamó reglas que permitan una participación más amplia.

El dirigente sumó además otro punto a la discusión: el financiamiento de las campañas electorales. Consideró necesario determinar cómo se financiarán, quiénes podrán aportar y qué mecanismos de control existirán para evitar que el dinero privado termine condicionando a los gobiernos.

“¿Cómo recuperamos partidos políticos y cómo controlamos el financiamiento de las campañas electorales para evitar la corrupción?”, preguntó.

Para Arancibia, esa discusión será parte de un escenario político en el que Compromiso buscará instalarse con identidad propia y disputar, en 2027, el espacio que considera abandonado por las fuerzas tradicionales.

Textuales

Marcelo Arancibia / Dirigente de Compromiso