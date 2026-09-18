El diputado provincial y presidente del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, planteó que Sergio Massa debería ser candidato a presidente en 2027 y lo ubicó como una alternativa dentro del peronismo para construir una propuesta que pueda reunir distintos sectores.

La definición surgió al analizar el escenario del PJ nacional y el regreso de Massa a la conversación política. “A mí me gustaría que sea el candidato a presidente de los argentinos”, afirmó Aranda en el Café de la Política de HUARPE TV.

Para el dirigente sanjuanino, una eventual candidatura de Massa podría facilitar una construcción más amplia dentro de la oposición. “Creo que es una persona que va a juntar muchas voluntades y que además no va a estar parado de un lado de la grieta”, sostuvo.

Aranda diferenció esa posibilidad de una estrategia basada exclusivamente en la polarización. Según su análisis, Massa podría convocar a dirigentes y espacios que no necesariamente formen parte del peronismo debido a sus vínculos con distintos sectores políticos.

“Si Massa es el candidato del peronismo, va a estar parado un poco más al medio, va a poder convocar otros espacios de la política que no necesariamente sean peronistas porque tiene diálogo con toda la política”, explicó.

La interna del peronismo

La definición de Aranda se da mientras el peronismo analiza distintas alternativas para 2027. Entre los nombres que aparecen en la discusión nacional mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al propio Massa, aunque aclaró que también pueden surgir otras candidaturas.

Ante la posibilidad de una fórmula en la que Kicillof compita por la Presidencia y Massa por la Gobernación bonaerense, Aranda marcó su posición: “Yo, Massa candidato a gobernador, sinceramente no”.

En ese contexto, el diputado pidió que el PJ pueda construir una síntesis entre los distintos sectores. “Tenemos la inteligencia suficiente para poder hacer una síntesis de todos los candidatos y que logremos una unidad atrás de un solo candidato”, sostuvo.

Si esa unidad no fuera posible, Aranda consideró que las PASO pueden funcionar como mecanismo para resolver la competencia interna. Recordó que él mismo llegó a la Intendencia de Capital a través de una primaria y definió a esa herramienta como válida cuando es utilizada para ordenar una competencia real.

“Me parece que acá lo que hay que buscar son aquellos factores que unen y no aquellas cuestiones que nos diferencian dentro del peronismo”, resumió.

La postura de Aranda coloca nuevamente a Massa en la discusión presidencial del peronismo y, al mismo tiempo, abre una diferencia respecto de quienes imaginan al exministro de Economía concentrado en una candidatura bonaerense.

Textuales

Franco Aranda / Presidente del Frente Renovador