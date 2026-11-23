La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla un beneficio para los monotributistas que cumplen con el pago de sus obligaciones durante todo el año. Se trata de un reintegro anual destinado a quienes abonaron las cuotas mensuales en tiempo y forma mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

La devolución no alcanza a todos los contribuyentes del régimen simplificado, sino que está sujeta al cumplimiento de esas condiciones. El organismo acredita el dinero automáticamente en la cuenta bancaria o en la tarjeta utilizada para pagar.

Qué dinero devuelve el organismo

El reintegro equivale a un importe correspondiente a un mes del componente impositivo del monotributo. Esto significa que no se devuelve la cuota completa, ya que quedan excluidos los aportes jubilatorios y los correspondientes a la obra social.

El monto que recibe cada contribuyente depende de la categoría en la que estuvo inscripto. Por ese motivo, la devolución no es igual para todos los trabajadores independientes que forman parte del régimen.

Cuándo se acredita el reintegro

De acuerdo con la información oficial de ARCA, el reintegro se realiza durante marzo de cada año y se deposita en el mismo medio de pago adherido. No es necesario iniciar un trámite específico para solicitarlo, siempre que se hayan cumplido las condiciones establecidas.

Los contribuyentes pueden revisar los movimientos de su cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta de crédito para comprobar si recibieron la devolución. También pueden consultar su situación en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).