La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen especial de facilidades de pago para que micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro puedan regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante planes de financiación con condiciones diferenciadas según el tipo de contribuyente.

Qué deudas pueden incluirse

El régimen permite incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, junto con sus intereses, además de retenciones, percepciones y tributos relacionados con operaciones de importación y exportación.

También podrán incluirse multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la adhesión no implica la reducción de intereses ni la liberación de sanciones.

Quedaron excluidos conceptos como anticipos y pagos a cuenta, aportes a obras sociales, cuotas de ART, aportes del personal de casas particulares, planes de pago vigentes y otros tributos específicos previstos por la normativa.

Cuáles son las condiciones

Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán financiar las deudas generales en hasta 18 cuotas, mientras que las retenciones y percepciones podrán abonarse en hasta nueve cuotas, con un anticipo del 5% y una tasa mensual del 2,75%.

En tanto, las medianas empresas (tramos 1 y 2) podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para obligaciones generales y de hasta siete cuotas para retenciones y percepciones, con un pago inicial del 10%.

La normativa establece que el monto mínimo del anticipo y de cada cuota será de $50.000 y no habrá límite en la cantidad de planes que un contribuyente podrá presentar.

Cómo adherirse

La adhesión estará habilitada hasta el 30 de octubre de 2026 y deberá realizarse de manera online mediante el servicio "Mis Facilidades", seleccionando la opción "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026".

ARCA informó además que el plan caducará automáticamente si se registran dos cuotas impagas —consecutivas o alternadas— durante 60 días desde el vencimiento de la segunda, o una única cuota impaga por el mismo plazo cuando se trate de la última del plan.

Con esta medida, el organismo busca brindar una herramienta para que miles de contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal y continuar con sus actividades sin afrontar el pago total de la deuda en un solo desembolso.