La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los contribuyentes el procedimiento para abonar el monotributo, en un contexto donde se acerca una nueva fecha de vencimiento mensual. El organismo remarcó que el pago se realiza de forma exclusiva por canales digitales, con muy pocas excepciones para regímenes especiales.

Según se informó oficialmente, el monotributo puede abonarse a través de múltiples herramientas electrónicas, lo que permite a los usuarios regularizar su situación sin necesidad de trámites presenciales. Solo quedan exceptuados del esquema online algunos inscriptos en el monotributo social, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Entre las principales opciones habilitadas se encuentra la aplicación Mi Monotributo o la app oficial de ARCA, desde donde se puede generar y pagar la cuota mensual de manera directa. En caso de generar un Volante Electrónico de Pago (VEP), el contribuyente debe ingresar luego al sistema de la entidad elegida para completar la operación.

Otra alternativa es el pago mediante código QR desde billeteras virtuales como Cuenta DNI, Mercado Pago o e-Pagos, un mecanismo que se ha vuelto cada vez más utilizado por su rapidez. También está disponible el homebanking de cada entidad bancaria, que permite ingresar al servicio de ARCA, generar el VEP y finalizar el pago desde la propia cuenta del usuario.

El organismo también habilita el uso de tarjetas de crédito, ya sea desde la web de la administradora, por teléfono o mediante débito automático. En este último caso, los titulares pueden adherirse desde el portal del monotributo, informando su CBU o gestionándolo directamente en bancos habilitados.

Por otra parte, ARCA permite el débito automático en cuenta bancaria, una opción que puede activarse mediante el servicio “Declaración de CBU” o llamando al 0810-345-7274. También se encuentra disponible el uso de billetera electrónica desde el sistema tributario, donde se pueden administrar pagos y deudas acumuladas.

Con este esquema de opciones digitales, el organismo busca facilitar el cumplimiento fiscal y evitar atrasos en el pago del monotributo, especialmente en fechas clave del calendario impositivo.