Cada 6 de noviembre, Argentina conmemora el Día de los Parques Nacionales para recordar el histórico legado ambiental iniciado en 1903. La celebración remite a una historia que comenzó con un gesto visionario y a un compromiso institucional que continúa renovándose todos los días a lo largo del territorio. El 6 de noviembre de 1903, el Dr. Francisco Pascasio Moreno, ampliamente conocido como el Perito Moreno, realizó una donación patrimonial trascendental que marcaría un antes y un después definitivo en la historia de la conservación ambiental en la República Argentina.

En aquella fecha emblemática, Moreno donó formalmente al Estado Nacional tres leguas cuadradas de tierras de su propiedad, equivalentes a unas 7.500 hectáreas, situadas en la estratégica zona del lago Nahuel Huapi. El propósito explícito y central de esta cesión fue que dichos terrenos fueran destinados a la creación de un parque público natural, manteniéndose preservados e inalterados para el beneficio y disfrute de las generaciones futuras. Aquel gesto altruista y pionero constituyó el punto de partida formal de una sólida política pública de preservación ambiental de los ecosistemas naturales del país.

Un sistema de más de cincuenta áreas protegidas en todo el país

Aquel primer gran paso dado en la región cordillerana del lago Nahuel Huapi se convirtió en el germen de un sistema nacional que hoy se extiende activamente a lo largo y ancho del territorio argentino. Actualmente, ese legado inicial continúa vivo y multiplicado en más de cincuenta áreas protegidas distribuidas en las diversas ecorregiones del país. Desde su creación institucional, los Parques Nacionales se han consolidado como pilares fundamentales para la protección permanente del patrimonio natural de la nación.

En este sentido, los Parques Nacionales resguardan mucho más que paisajes de singular belleza estética. Su labor cotidiana se orienta a proteger la biodiversidad biológica, garantizar la continuidad de los procesos naturales esenciales, preservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la sociedad y resguardar la variedad de ambientes ecológicos que forman parte constitutiva de la identidad nacional.

La labor diaria de preservación: el caso del Parque Nacional El Leoncito

La tarea continua de conservación se refleja cotidianamente en cada una de las reservas del país. Un ejemplo representativo de esta labor se desarrolla en el Parque Nacional El Leoncito, ubicado en el corazón de los Andes Centrales.

En este espacio protegido, la preservación ambiental se lleva a cabo entre montañas imponentes, vegas de altura, especies autóctonas y cielos dotados de una transparencia extraordinaria.

Cada sendero trazado en su geografía, cada ambiente natural conservado y cada especie biológica que encuentra refugio en este territorio cordillerano nos recuerda en forma permanente el inestimable valor de conservar estos espacios ecológicos. Detrás de cada área protegida existe una historia particular, un patrimonio común que cuidar y personas dedicadas que trabajan diariamente para mantener ese legado vivo.

El compromiso ambiental a 123 años de un hito histórico

A 123 años de aquel primer gran paso protagonizado por el Perito Moreno en 1903, la fecha del 6 de noviembre convoca a renovar el compromiso colectivo con la conservación de la naturaleza y con las generaciones que vendrán. Porque los Parques Nacionales no constituyen solamente espacios geográficos que admiramos de forma contemplativa: son territorios fundamentales sobre los cuales toda la sociedad tiene la responsabilidad ética y el deber permanente de proteger activamente para el bien de las próximas generaciones del país.