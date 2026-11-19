El acceso al crédito personal en Argentina enfrenta un obstáculo que va más allá de las tasas de interés: la carga impositiva que recae sobre los préstamos. Un informe elaborado por la firma internacional BDO para la organización Lógica ubicó al país como el que aplica más impuestos al financiamiento de individuos entre 30 naciones analizadas, que representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.

El relevamiento examinó cuatro tributos que inciden directamente sobre los créditos: el impuesto al valor agregado (IVA), ingresos brutos, impuesto de sellos y tasas municipales. La principal conclusión es que Argentina no solamente encabeza la comparación por la carga fiscal total, sino que también es el único país del grupo que aplica simultáneamente los cuatro gravámenes sobre los préstamos personales.

Según los resultados, por cada $1.400 que una persona paga en concepto de intereses y otros costos asociados a una deuda, cerca de $400 corresponden a impuestos. Esto representa una carga tributaria del 39% sobre los $1.000 considerados como costo financiero de la cuota.

La diferencia con el resto de los países es significativa. El estudio sostiene que un crédito personal en Argentina resulta un 30% más gravoso que en Turquía, que ocupa el segundo lugar con una carga del 30%, y un 80% más que en Uruguay, tercero con el 22%. Además, el peso de los impuestos argentinos supera en más de 11 veces el promedio de los otros 29 países relevados, que se ubica en el 3,33%.

Argentina aplica cuatro impuestos sobre el crédito

La comparación internacional también muestra una diferencia en la cantidad de tributos que se aplican sobre el financiamiento. Mientras Argentina grava los préstamos con los cuatro impuestos analizados, China aplica tres; Colombia, Turquía e Italia utilizan dos; otros 11 países aplican solamente uno y 14 no cobran ninguno de esos cuatro tributos sobre los intereses.

El detalle de cada impuesto ubica a Argentina entre los países con las alícuotas más elevadas. En IVA, ocupa el segundo puesto con una tasa del 21%, detrás de Uruguay, que aplica el 22%, y por encima de México, con el 16%.

En ingresos brutos también aparece segunda, con una alícuota promedio del 8,75%. En este caso, solamente Turquía presenta una carga superior, del 15%. Italia registra un 4,90% y Francia un 0,31%.

La situación es todavía más desfavorable en los otros dos gravámenes. Argentina encabeza el ranking de tasas municipales, con un promedio del 4,12%, frente al 1,61% de Colombia y el 0,72% de China. También ocupa el primer lugar en el impuesto de sellos aplicado sobre el capital del crédito, con un promedio del 1,33%. Chile, segundo en esa comparación, registra un 0,79%, mientras que Italia alcanza el 0,25%.

Otro aspecto destacado por el informe es la superposición de tributos. En Argentina, el IVA, ingresos brutos y las tasas municipales se aplican sobre los mismos intereses, lo que incrementa el costo final que debe afrontar quien solicita financiamiento.

El impacto sobre las provincias y el acceso al financiamiento

El relevamiento también analiza cómo se distribuye la recaudación generada por estos impuestos. Según BDO, por cada $1.000 que pagan las personas en concepto de tributos sobre los préstamos, las provincias y los municipios reciben aproximadamente $700. Esto se explica por la participación provincial en la coparticipación del IVA, además de los ingresos brutos y las tasas municipales.

Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, señaló que uno de los principales problemas es la aplicación simultánea de distintos gravámenes sobre una misma operación. Según explicó, mientras en otros países se busca promover el crédito, en Argentina se grava el financiamiento además de los productos cuya compra se realiza mediante esos préstamos.

Desde Lógica, su presidente, Matías Olivero Vila, sostuvo que el estudio constituye el quinto informe que ubica a Argentina entre los países con mayor presión impositiva del mundo, tomando como referencia diferentes investigaciones y metodologías.

Olivero Vila también advirtió sobre las consecuencias que esta situación puede tener en la economía cotidiana. Como ejemplo, mencionó que Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y señaló a los impuestos como una de las principales causas de esa diferencia.

El titular de la organización planteó que el encarecimiento del financiamiento puede terminar postergando decisiones de consumo e inversión de las familias, desde la compra de una moto o un automóvil hasta la ampliación de una vivienda o la concreción de otros proyectos personales.

El informe concluye que una reducción significativa de la carga fiscal resulta necesaria para favorecer el desarrollo del crédito. La discusión, según Lógica, involucra tanto a los gobiernos responsables de los tributos como a los bancos y a distintos sectores de la sociedad civil.

BDO es una de las principales firmas internacionales de servicios profesionales en auditoría, impuestos y consultoría. El trabajo fue realizado para Lógica, una organización no gubernamental apartidaria que busca generar conciencia fiscal en la sociedad.