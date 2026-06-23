Argentina consiguió posicionarse en el podio de los países con mejor calidad de vida en América del Sur durante 2026. Según el Índice de Calidad de Vida elaborado por la plataforma Numbeo, el país alcanzó el tercer lugar con un puntaje de 123,41. Esta medición contempla variables fundamentales como el bienestar general, la seguridad, el acceso a servicios y el costo diario para los residentes.

En la cima del listado regional se encuentra Uruguay, que lidera con un índice de 139,08 gracias a su elevado poder adquisitivo y niveles óptimos de sanidad. El segundo escalón lo ocupa Ecuador con 128,71 puntos. Por debajo de Argentina aparecen potencias regionales como Brasil, que se ubica en la cuarta posición con 117,42, y Chile en el quinto puesto.

El informe revela que uno de los mayores atractivos locales es el costo de vida, que figura como uno de los más bajos entre las naciones con mejores puntuaciones. El clima también se destaca como un punto fuerte, situándose apenas por debajo del uruguayo. Sin embargo, el estudio expone desafíos estructurales importantes. En cuanto al acceso a la vivienda propia, Argentina presenta la segunda relación más desfavorable entre salarios y precios de propiedades en la región, siendo superada únicamente por Brasil.

Respecto al poder adquisitivo, el país se ve aventajado por Uruguay, Chile y Brasil, aunque logra superar a Colombia, Perú y Venezuela. En el área de salud, la calidad de los servicios coloca al territorio nacional por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile. Otro aspecto crítico es el tiempo destinado a los traslados diarios, que se registra como uno de los más elevados de Sudamérica.

El ranking cierra con Colombia, Perú y Venezuela en las últimas posiciones. Es importante notar que el relevamiento no incluyó datos de Paraguay, Bolivia, Suriname ni las Guayanas.