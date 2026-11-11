Durante la última cumbre celebrada en Madrid, los países de América Latina junto a Andorra, España y Portugal acordaron la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial para reforzar la soberanía digital y cultural de la región y construir una agenda común.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei y el de Paraguay fueron los únicos dos de los 25 estados participantes que se negaron a firmar el documento impulsado por España, una decisión que llamó la atención debido a la pluralidad ideológica de los firmantes y a la profunda subrepresentación del español y el portugués en los grandes modelos tecnológicos.

La negativa argentina contrastó con el peso que tiene el idioma en el desarrollo tecnológico global, donde se estima que apenas un 4 por ciento de los datos de entrenamiento para la inteligencia artificial están en español y un 2 por ciento en portugués, reproduciendo sesgos que ignoran las realidades y cosmovisiones iberoamericanas.

Lejos de debatir sobre los impactos de la IA, el discurso del presidente argentino en el encuentro estuvo marcado por cruces políticos con su par español, Pedro Sánchez, quien defendió la necesidad de avanzar hacia una tecnología ética, humanista y respetuosa de la pluralidad lingüística.

La iniciativa firmada por el resto de los mandatarios se estructura en torno a tres ejes fundamentales: la cooperación para el acceso a datos de calidad, el desarrollo de modelos de lenguaje adaptados mediante iniciativas como SoberanIA (Brasil), Latam GPT (Chile) y AMALIA (Portugal), y la colaboración en capacidades de computación para científicos y gobiernos.

De este modo, la declaración busca situar a las personas en el centro del desarrollo digital, un camino del cual Argentina optó por apartarse en medio de tensiones diplomáticas y debates sobre el futuro tecnológico regional.

Por qué es importante la soberanía digital

Lejos de debatir sobre la inteligencia artificial y sus impactos, el discurso del presidente argentino durante la Cumbre estuvo marcado por la disputa con su par español, Pedro Sánchez, anfitrión del encuentro. Además de bajarle el tono a la discusión, el presidente de España sí se refirió a la importancia de la Alianza: “Lo que estamos haciendo es avanzar hacia una inteligencia artificial ética, humanista, transparente, capaz de hablar todas nuestras lenguas… Es importante que sigamos construyendo una Iberoamérica en la que la inteligencia artificial hable portugués y español, pero también comprenda y respete toda la pluralidad lingüística y cultural que atesora nuestra comunidad”.

La Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial se estructura alrededor de tres ejes: la cooperación para el acceso a datos de calidad, el desarrollo de modelos de lenguaje adaptados a las lenguas y necesidades iberoamericanas, y la colaboración en capacidades de computación para apoyar a científicos, gobiernos y empresas.

Para llevar adelante la misión, el proyecto impulsado por España se nutrirá de iniciativas avanzadas como AMALIA de Portugal, Latam GPT dirigido por Chile, y SoberanIA de Brasil.

En este sentido, los países que firmaron el acuerdo trabajarán sobre una base tecnológica compartida que les permita desarrollar sus propias adaptaciones nacionales, lingüísticas y sectoriales.

Entre otros puntos, la declaración final acuerda “situar a las personas en el centro y orientar el desarrollo, la adopción y el uso de la IA a la dignidad, la libertad, la autonomía y el bienestar”. Asimismo, el documento impulsa el desarrollo seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial, los entornos digitales libres de sesgos y adecuados para cada edad, y la protección de la soberanía digital y cultural.

“En Iberoamérica queremos construir una posición soberana que permita decidir sobre las tecnologías a utilizar sin imposiciones; que facilite comprender los criterios y orientaciones con que funcionan; que haga posible adaptarlas a nuestras necesidades; que favorezca el aprovechar sus beneficios y minimizar los riesgos y que asegure nuestra participación en la definición de las reglas que condicionarán su desarrollo”, señaló Andrés Allamand, secretario general iberoamericano.