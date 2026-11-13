El empleo registrado en Argentina acumuló una pérdida de 126.400 trabajadores durante los últimos 12 meses, según el informe de agosto de 2026 difundido por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Sin embargo, San Juan fue una de las cuatro provincias que lograron mantener un crecimiento interanual del empleo asalariado privado, con una suba del 0,8% frente al mismo período de 2025.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el país contabilizó 12.733.000 trabajadores registrados en agosto, un 1% menos que un año atrás. La caída se concentró principalmente en los puestos asalariados del sector privado y público, mientras que el monotributo mostró un crecimiento.

En San Juan, el empleo privado registrado pasó de aproximadamente 78.800 trabajadores en agosto de 2025 a 79.400 en agosto de este año, unos 600 puestos más. No obstante, la provincia registró una leve disminución mensual del 0,1% respecto de julio.

El informe nacional también reveló que el empleo asalariado privado lleva 15 meses consecutivos de retroceso, una tendencia que comenzó en junio de 2025.

San Juan, entre las cuatro provincias donde creció el empleo

El panorama laboral mostró diferencias importantes entre las provincias argentinas. Mientras la mayoría registró una disminución interanual del empleo privado, solo cuatro jurisdicciones consiguieron aumentar la cantidad de trabajadores.

Neuquén encabezó el crecimiento con un 6,1%, seguida por Río Negro con un 2,9%. San Juan y Tucumán completaron el grupo, ambas con un incremento del 0,8%.

En contraste, Tierra del Fuego registró una caída del 13,1%, Misiones del 5,2% y Mendoza del 5%.

Pese al resultado interanual positivo, San Juan no escapó completamente de la tendencia negativa nacional, debido a que durante agosto registró una pequeña baja mensual.

El empleo privado perdió 132.000 trabajadores en un año

El sector asalariado privado fue uno de los principales afectados por la caída del empleo registrado.

En agosto, Argentina contabilizó 6.073.000 trabajadores privados formales, un 2,1% menos que en el mismo mes de 2025. La diferencia representa aproximadamente 132.000 puestos de trabajo.

El empleo público también disminuyó un 0,8% interanual, equivalente a 28.100 trabajadores menos. En cambio, el personal de casas particulares registró una mejora del 0,5%.

Si se consideran todas las modalidades asalariadas, la caída anual llegó al 1,6%, con 157.800 personas menos.

El monotributo creció mientras disminuía el empleo asalariado

En contraste con la pérdida de puestos asalariados, la cantidad de personas registradas en el monotributo aumentó durante agosto.

El régimen sumó aproximadamente 19.000 inscriptos respecto de julio, con una expansión mensual del 0,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 3,4%, equivalente a 73.100 personas más.

Por su parte, los trabajadores autónomos registraron una caída anual del 3%, mientras que el monotributo social retrocedió un 12%.

El crecimiento del trabajo independiente compensó parcialmente la disminución del empleo asalariado, aunque no fue suficiente para revertir el retroceso interanual del total de trabajadores registrados.

La industria y el comercio, entre los sectores más afectados

La industria manufacturera fue uno de los sectores con mayores pérdidas de empleo privado durante el último año, con una caída del 4,4%.

También retrocedieron la intermediación financiera (-3,9%), el comercio y las reparaciones (-3,5%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,7%).

En cambio, la pesca registró un crecimiento interanual del 2%, mientras que la agricultura, la enseñanza y los servicios de salud mostraron mejoras más moderadas.

El informe de la Secretaría de Trabajo refleja así un mercado laboral con resultados dispares: mientras Argentina continúa perdiendo puestos asalariados, San Juan mantiene una evolución interanual positiva en el empleo privado, aunque con señales de desaceleración durante los últimos meses.