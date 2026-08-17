La minería argentina atraviesa una etapa de fuerte expansión y las proyecciones oficiales anticipan un salto significativo durante la próxima década. Luego de exportar alrededor de USD 6.000 millones en 2025, el sector podría alcanzar los USD 9.800 millones este año, USD 18.500 millones en 2030 y USD 41.700 millones hacia 2035.

Las estimaciones fueron expuestas por Fernando Ciacera, director de Promoción y Economía Minera de la Secretaría de Minería, durante un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Texana en el que también participó el Atlantic Council. El escenario despierta especial interés en Estados Unidos, que busca fortalecer sus cadenas de suministro de minerales críticos y reducir su dependencia de China.

Actualmente, Argentina cuenta con 327 proyectos mineros identificados y 28 minas en operación. Si bien el oro continúa teniendo un peso determinante en las ventas externas, las perspectivas de crecimiento para los próximos años están concentradas especialmente en el cobre y el litio.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones mineras alcanzaron USD 4.742 millones, el mayor registro histórico para ese período y un incremento del 74,4% interanual. En particular, las ventas externas de litio crecieron con fuerza impulsadas por mayores volúmenes y una recuperación de los precios internacionales.

El cobre, clave para el salto de la minería argentina

Uno de los principales motores de la expansión será el cobre. La Secretaría de Minería proyecta que Argentina podría producir alrededor de 1,6 millones de toneladas anuales hacia 2035 y posicionarse como el sexto productor mundial. Solo las exportaciones de este mineral podrían superar los USD 19.000 millones anuales.

Para alcanzar ese escenario será fundamental la puesta en marcha de nuevos proyectos. El cronograma oficial contempla el reinicio de Alumbrera en 2027 y la entrada en producción de San Jorge y Los Azules en 2028. Luego llegarían Taca Taca y Vicuña en 2030, Mara en 2031, Altar en 2032 y Pachón en 2034.

San Juan tendrá un papel central en este proceso: Los Azules, Vicuña, Altar y Pachón se encuentran en territorio provincial y forman parte de la cartera de proyectos que podrían impulsar el regreso de Argentina al mercado internacional del cobre a gran escala.

Las inversiones necesarias también serán millonarias. Para desarrollar el potencial cuprífero se estiman desembolsos por aproximadamente USD 42.000 millones, mientras el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una de las herramientas con las que el Gobierno busca atraer capitales.

El litio también acelera su crecimiento

Argentina es actualmente el quinto país del mundo en reservas de litio y cuenta con siete proyectos en operación y cuatro en construcción. Además, existen otros 44 emprendimientos en distintas etapas de exploración, evaluación y factibilidad.

En paralelo al crecimiento productivo, Estados Unidos aumentó su interés estratégico por los minerales críticos argentinos. Ambos países firmaron este año un acuerdo destinado a fortalecer las cadenas de suministro y promover inversiones en recursos como el litio y el cobre.

Pese a las perspectivas favorables, el desarrollo del sector todavía enfrenta desafíos. Entre los principales aparecen la necesidad de ampliar la infraestructura vial y ferroviaria y contar con trabajadores especializados para acompañar la puesta en marcha de proyectos de gran escala.

Con el cobre y el litio como protagonistas y varios proyectos próximos a entrar en producción, la minería se perfila así como uno de los sectores con mayor potencial para aumentar las exportaciones argentinas durante la próxima década.