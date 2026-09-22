Argentina podría volver a acercarse a su récord histórico de producción agrícola durante la campaña 2026/27. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una cosecha total de 157,85 millones de toneladas entre los seis principales cultivos, una cifra apenas inferior a la registrada durante la campaña anterior y que mantiene al sector agropecuario como una de las principales fuentes de divisas del país.

La estimación fue presentada durante el lanzamiento de la campaña gruesa y contempla una superficie total sembrada de 37,02 millones de hectáreas. En comparación con el ciclo anterior, representa un aumento del 0,2% en el área implantada y del 0,5% en la producción estimada.

El escenario climático será uno de los factores determinantes. Para esta campaña se espera la presencia de un fenómeno de El Niño de mayor intensidad, asociado a un incremento de las lluvias. Las condiciones podrían favorecer algunos cultivos, aunque también generan desafíos por el riesgo de excesos hídricos en distintas zonas productivas.

Soja y girasol, con mejores perspectivas

Las primeras proyecciones muestran un escenario particularmente favorable para la soja y el girasol, mientras que las expectativas son algo más moderadas para el maíz. En el caso del sorgo, la Bolsa de Cereales anticipa una situación de mayor estabilidad.

A estos cultivos se suman el trigo y la cebada, que forman parte de las producciones de invierno y todavía se encuentran en desarrollo. Su cosecha comenzará a partir de mediados de noviembre.

Ramiro Costa, director ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sostuvo durante la presentación que Argentina tiene potencial para repetir los niveles alcanzados durante la campaña anterior. La cosecha pasada superó las 157 millones de toneladas y algunas estimaciones incluso habían ubicado el resultado por encima de los 160 millones.

El impacto de los precios y las retenciones

Además de las condiciones climáticas, las proyecciones toman en cuenta el escenario internacional, marcado por factores geopolíticos y por las señales de precios para los principales productos agrícolas.

En el plano local, otro de los elementos considerados es la reducción de los derechos de exportación. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, sostuvo que las expectativas productivas del sector coinciden con las del Gobierno y volvió a defender la baja de retenciones como una de las principales políticas aplicadas para el sector agropecuario.

Con una producción estimada cercana a los 158 millones de toneladas, el resultado de la campaña tendrá impacto tanto sobre las exportaciones como sobre la recaudación y el ingreso de dólares a la economía argentina. Sin embargo, el volumen definitivo dependerá de la evolución del clima, los rendimientos obtenidos y las condiciones del mercado internacional durante los próximos meses.