Argentina Week arranca en París con Orrego y empresarios europeos

La Argentina Week comienza este miércoles en París con la participación del presidente de la Nación, Marcelo Orrego y otros 13 gobernadores argentinos, además de autoridades europeas, nacionales y provinciales y empresarios de distintos sectores. El encuentro tendrá como eje la promoción de inversiones y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La apertura será en la Embajada de la República Argentina en Francia, donde se dará inicio a una agenda que continuará durante las próximas jornadas. La programación oficial contempla encuentros sobre energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología y otras áreas vinculadas con las oportunidades de inversión del país.

La agenda en París

El jueves 1 de octubre se desarrollará un Plenario Multisectorial en la sede de la OCDE, bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí tendrá lugar el discurso del Presidente de la Nación y posteriormente se realizarán paneles macro y sectoriales.

En las actividades participarán autoridades nacionales, gobernadores y referentes empresariales argentinos y europeos. La agenda oficial también contempla una jornada dedicada a energía y minerales en la Agencia Internacional de Energía.

El lugar de San Juan

Para San Juan, la participación de Orrego representa una instancia para presentar las oportunidades de inversión de la provincia ante empresarios y referentes internacionales. El gobernador fue invitado a participar de la mesa sectorial dedicada a Energías y Minería, además de asistir a otros espacios vinculados con la diversidad económica sanjuanina.

La agenda continuará durante el viernes 2 de octubre con mesas sectoriales dedicadas a distintos sectores económicos, entre ellos Economía del Conocimiento, Agroindustria, Energía y Minería. El cierre está previsto para esa jornada con un evento cultural en la capital francesa.

La apuesta por las inversiones

La presencia de San Juan estará vinculada especialmente con su perfil productivo y con los proyectos de inversión que la provincia busca mostrar en el exterior. Según la información proporcionada, la provincia registra aplicaciones al RIGI para actividad minera por más de 33.000 millones de dólares correspondientes a seis proyectos.

La misión también se desarrolla después de recientes operaciones financieras y acuerdos vinculados con la provincia. Según la información difundida, esos recursos permitirán contar con financiamiento disponible para avanzar en infraestructura necesaria para el desarrollo de la matriz productiva sanjuanina.

La Argentina Week en París es la primera edición europea de este formato de promoción de inversiones, luego de la experiencia realizada en Nueva York a comienzos de 2026. El programa oficial establece actividades desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.