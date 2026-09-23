Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo de inversiones para infraestructura que tendría como primer objetivo movilizar unos USD 6.000 millones para Argentina LNG, el megaproyecto destinado a producir y exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta. El entendimiento sería anunciado este miércoles 23 de septiembre en Nueva York.

Según la información publicada, el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau estarán a cargo de presentar el acuerdo. El esquema contemplaría respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y participación de inversores privados.

El proyecto no se limitaría al sector energético. La iniciativa bilateral apunta a facilitar inversiones en infraestructura vinculada con la exportación de energía, minerales críticos y materias primas. Argentina y Estados Unidos ya habían firmado en febrero un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que incluyó entre sus sectores estratégicos a la energía, infraestructura y materiales críticos.

USD 6.000 millones para el megaproyecto Argentina LNG

La primera operación bajo este nuevo esquema estaría vinculada con Argentina LNG, desarrollado por YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

El proyecto completo contempla una inversión estimada de USD 51.000 millones y en agosto solicitó ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa abarca desde la producción de gas en Vaca Muerta hasta su transporte, procesamiento, licuefacción y posterior exportación.

Los USD 6.000 millones que se negocian con respaldo estadounidense representarían así una parte del financiamiento requerido para desarrollar el proyecto, y no la totalidad de la inversión prevista.

Argentina LNG proyecta instalar dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con una capacidad conjunta inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año. La infraestructura necesaria también incluye instalaciones de procesamiento y transporte del gas proveniente de Vaca Muerta.

Una inversión total de USD 51.000 millones

El desarrollo de Argentina LNG prevé una inversión acumulada de USD 51.000 millones a lo largo de sus distintas etapas. Según la documentación presentada por las empresas, la decisión final de inversión está prevista para antes de que finalice 2026.

YPF tiene previsto financiar una parte importante del proyecto mediante crédito internacional. Durante los últimos meses, bancos internacionales participaron de conversaciones para estructurar los recursos necesarios para la primera etapa.

De concretarse el acuerdo anunciado entre Argentina y Estados Unidos, el respaldo por unos USD 6.000 millones se convertiría en una de las piezas del esquema financiero necesario para poner en marcha la infraestructura exportadora de GNL.