Arranca la causa Acueducto: Uñac y Andino deben asistir pese a sus fueros

Este miércoles 14 de octubre, a las 14.30 horas, se realizará la audiencia de formalización de la causa “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la administración pública”, conocida públicamente como “Acueducto Gran Tulum”. La Fiscalía expondrá los hechos que investiga y la participación que atribuye a 11 personas, entre ellas el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

Aunque ambos tienen fueros parlamentarios, fuentes judiciales consultadas por DIARIO HUARPE coincidieron en que deberán participar de la audiencia, de manera presencial o virtual. Sus obligaciones en el Congreso no serían, por sí solas, motivo suficiente para justificar una ausencia, cuya validez deberá resolver el juez.

Desde el entorno de Andino solicitaron un enlace para que el diputado participe virtualmente. En el caso de Uñac, todavía no trascendió quién ejercerá su defensa ni cómo asistirá.

Qué pasa si no se presentan

Una ausencia injustificada podría derivar en nuevas decisiones judiciales. Los fueros no impiden investigar a un legislador, aunque limitan las medidas que afecten su libertad. La Ley 25.320 prevé el pedido de desafuero ante la incomparecencia a una declaración indagatoria, pero su aplicación a este escenario no es automática y dependerá de las decisiones procesales correspondientes.

Entre los investigados también está Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Su condición de magistrado supone un régimen de inmunidades diferente. Su abogado confirmó que estará presente en la audiencia.

Qué investiga la Fiscalía

La causa comenzó con una denuncia del abogado Marcelo Arancibia en diciembre de 2025. Se investigan posibles irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, especialmente en la compra de cañerías, los precios, la calidad de los materiales y los controles de la obra.

El proyecto, que recibió financiamiento parcial de un crédito internacional de US$100 millones, permanece inconcluso. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán precisar los hechos investigados, su calificación legal y las conductas atribuidas a cada persona.

Los once investigados y sus defensas

La nómina incluye al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; al diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino; y a los también expresidentes del organismo Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós.

Completan la lista Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina; Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de OSSE; Juan Sánchez, funcionario vinculado al proyecto; Francisco Javier Correa, exgerente de Obras de OSSE; y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos del organismo.

Entre las defensas conocidas figuran Naser Uzair, por Ruiz y Sirerol; Fernando Castro, por Mastelono; Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu, por Correa; Guillermo Toranzo, por Andino; y Franco Montes, por Caballero.

La formalización permitirá conocer el alcance de la acusación fiscal. La condición de investigados no implica culpabilidad ni una condena.