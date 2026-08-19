Arrancó la sesión por los US$ 250 millones de Vicuña y las rutas nacionales

La Cámara de Diputados de San Juan comenzó este miércoles la sesión especial en la que los legisladores deberán definir el futuro de dos acuerdos impulsados por el Gobierno de Marcelo Orrego: el convenio con Vicuña, que contempla un aporte de USD 250 millones para la provincia, y el entendimiento con Nación para que San Juan asuma durante 20 años la ejecución y mantenimiento de distintas rutas nacionales.

La sesión comenzó a las 11 y constituye la instancia definitiva para ambos proyectos, que ya obtuvieron despacho favorable en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios.

El oficialismo llega al recinto con un núcleo de 23 votos y buscará sostener esos apoyos para aprobar las iniciativas. A la vez, intentará sumar legisladores que en anteriores votaciones acompañaron proyectos promovidos por el Ejecutivo.

La composición del recinto vuelve a poner la atención sobre algunos votos que pueden resultar determinantes, entre ellos el del diputado departamental por Albardón, Pedro Albagli, además de las distintas posiciones que puedan adoptar legisladores de la oposición.

El acuerdo con Vicuña

Uno de los proyectos que se debate establece el marco para administrar mediante un fideicomiso el aporte de USD 250 millones que Vicuña realizará a San Juan. Se trata de un desembolso único y no reembolsable contemplado en el acuerdo alcanzado para el desarrollo del proyecto minero. Entre los destinos anunciados por el Gobierno se encuentra la ejecución de obras de infraestructura, con especial atención sobre la Ruta Nacional 40 Norte.

El corredor contempla trabajos entre Albardón, Villicum, Talacasto y San Roque, una zona considerada estratégica para mejorar la conectividad vinculada al desarrollo productivo y minero.

El convenio por las rutas nacionales

El segundo proyecto corresponde al convenio firmado entre San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad el pasado 10 de agosto.

El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y establece que la Provincia asumirá el financiamiento, ejecución, conservación, mantenimiento y mejoramiento de distintos corredores nacionales. Las rutas incluidas son las RN 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial de conexión entre la RN 40 y la Circunvalación.

Entre las obras previstas aparece la intervención de unos 135 kilómetros de la RN 40 Norte, entre Albardón, Villicum, Talacasto y San Roque. También se proyectan trabajos sobre más de 49 kilómetros de la RN 40 Sur, con el objetivo de avanzar hacia un corredor con características de autopista.

En la RN 20 se contemplan mejoras en el tramo entre Caucete y el área metropolitana, además de un nuevo nudo vial en la zona de conexión con la RN 40. El paquete incluye también obras en las rutas 153, 150 y 149, entre ellas trabajos de calzada, defensas, alcantarillas y un puente sobre el río Castaño en el corredor de la RN 149.

La discusión política

El tratamiento de los acuerdos se produce en medio de posiciones diferentes dentro de la oposición.

El Partido Justicialista no acompañó los despachos en comisión y cuestionó que los convenios hayan sido suscriptos previamente por el Poder Ejecutivo. Desde ese espacio reclamaron un mayor protagonismo legislativo en decisiones que comprometen recursos y obligaciones para la provincia.

El oficialismo, en cambio, confía en el respaldo de sus aliados. El antecedente más reciente es la autorización para tomar deuda por hasta US$ 600.000.000, aprobada por 23 votos contra 12.

La Ley para el Desarrollo Local Minero, por su parte, tuvo un respaldo todavía más amplio: 33 votos positivos y dos negativos.

Con esos antecedentes, el Gobierno busca sostener su núcleo de 23 votos y ampliar la mayoría durante el debate.