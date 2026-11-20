Un episodio con gas pimienta en una escuela del barrio porteño de Caballito provocó la intoxicación de 33 personas y obligó a evacuar preventivamente el establecimiento. El hecho ocurrió este viernes durante el festejo de fin de curso de quinto año de la Escuela Normal Superior N° 4 Estanislao Zeballos.

El establecimiento está ubicado sobre la calle Rosario al 400 y hasta el lugar llegaron efectivos del SAME, Bomberos y personal de Tránsito. Dos estudiantes debieron ser trasladados al Hospital Durand, mientras que el resto recibió asistencia médica en el lugar.

Cómo ocurrió el episodio

Según la información difundida, alumnos habrían arrojado gas pimienta dentro del establecimiento durante los festejos de fin de año. Tras inhalar la sustancia, la mayoría de los estudiantes fue trasladada al patio principal para evitar una mayor exposición.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que los equipos médicos atendieron a los afectados y les administraron oxígeno. También precisó que dos estudiantes fueron derivados al Hospital Durand, acompañados por autoridades escolares y sus padres, debido a que presentaban náuseas.

La intervención de Bomberos y el SAME

El operativo incluyó la participación de diez ambulancias del SAME y una división especializada de Bomberos de la Ciudad. Los bomberos trabajaron para disipar la sustancia y ventilar los ambientes afectados, especialmente un aula y un pasillo donde se había concentrado el gas.

Crescenti indicó que la evacuación se realizó de manera ordenada y que los equipos médicos atendieron a cada una de las personas afectadas. La intervención buscó evitar que más estudiantes y trabajadores del establecimiento quedaran expuestos.

Investigan quién arrojó el gas pimienta

Por el momento, no se pudo confirmar quién utilizó el recipiente con gas pimienta dentro de la escuela. Según explicó el titular del SAME, la Policía tiene el envase y deberá determinar cómo se produjo el episodio.

Además, Crescenti advirtió sobre la reiteración de este tipo de situaciones durante los festejos escolares de fin de año. "Es el segundo episodio que tenemos en dos semanas", señaló.

La causa quedó a cargo de la UFLA Oeste, bajo la intervención del doctor Li Pera. La investigación buscará establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.