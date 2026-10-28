La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, destacó la importancia de retomar los concursos de ascenso docente después de más de una década sin convocatorias para cubrir cargos directivos y supervisivos. Durante la presentación del Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, la funcionaria sostuvo que el nuevo proceso busca responder a las necesidades actuales de las escuelas y fortalecer el liderazgo pedagógico.

“Hoy la escuela exige realmente el liderazgo pedagógico en cuanto a los directivos de cada una de las escuelas”, afirmó Fuentes, al explicar los motivos que impulsaron la elaboración de una nueva convocatoria para el sistema educativo provincial.

La ministra señaló que la decisión forma parte de un trabajo desarrollado durante los tres años de gestión y que el concurso fue diseñado con la participación de especialistas del área educativa.

“Un concurso de ascenso que hace más de 10 años que no se realiza en el Ministerio de Educación”, recordó, y agregó que esa ausencia representaba una dificultad identificada durante el diagnóstico inicial de la gestión.

En ese sentido, Fuentes remarcó que las demandas actuales requieren equipos directivos y supervisivos preparados para acompañar el trabajo de los docentes y responder a las necesidades de cada institución.

“Exige otro tipo de directivos y supervisivos que acompañen la tarea de todos los docentes en cada una de las escuelas”, expresó.

Mariela Lueje detalló las etapas del concurso

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, fue la encargada de explicar el procedimiento de inscripción y las instancias de evaluación. La funcionaria confirmó que la convocatoria estará dirigida a docentes de los niveles Inicial, Primario, Especial, la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

“Llegó el día tan esperado. Comenzamos con nuestro concurso de ascenso que involucra al sistema educativo”, manifestó al comienzo de su exposición.

Lueje precisó que la primera etapa será una preinscripción virtual, obligatoria y excluyente, prevista del 5 al 11 de noviembre. Luego se desarrollará la inscripción presencial, entre el 10 y el 27 de noviembre, ante la Junta de Clasificación Docente.

Sobre la importancia de completar el primer trámite, advirtió: “Si el docente no pasó por esta instancia, no podrá seguir con las siguientes”.

La funcionaria también explicó que los aspirantes deberán presentar la documentación requerida y que posteriormente se habilitará un período para plantear impugnaciones por errores materiales o inconvenientes relacionados con la inscripción. La publicación de la nómina provisoria de participantes está prevista para el 17 y 18 de diciembre.

Una formación más breve, virtual y específica

Uno de los principales cambios anunciados es la modalidad de capacitación para quienes participen del concurso. Según explicó Lueje, el trayecto formativo será más acotado que en convocatorias anteriores y estará enfocado en las herramientas necesarias para ejercer funciones de dirección y supervisión.

“El trayecto de formación va a ser más acotado”, indicó la secretaria, quien explicó que la propuesta buscará brindar contenidos específicos para las responsabilidades de los futuros equipos de conducción.

La capacitación comenzará a mediados de febrero de 2027 y se desarrollará de manera virtual y asincrónica. De esta forma, los docentes podrán adaptar el cursado a sus obligaciones laborales.

“Esta modalidad está pensada porque los docentes están en actividad y van a poder adaptar el trayecto formativo a su realidad laboral”, explicó Lueje.

La formación incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre liderazgo pedagógico, gestión escolar y herramientas para el desempeño de las funciones. También contemplará un trabajo integrador y evaluaciones que deberán aprobarse para avanzar en el proceso.