El Festival Provincial del Chivo cumplió con una nueva y exitosa edición en el departamento de Valle Fértil, reafirmando su vigencia como uno de los encuentros más significativos del calendario cultural de San Juan. El Predio Social, Cultural y Deportivo “Oscar Luis”, ubicado en la localidad de La Majadita, fue el escenario donde este sábado 18 de julio se congregaron aproximadamente 3.000 personas. La cifra, según las estimaciones de los organizadores, refleja el constante interés que genera esta celebración, que recibió no solo a familias sanjuaninas sino también a turistas de Salta, Buenos Aires y diversas provincias del sur del país que se encuentran recorriendo la provincia durante el receso invernal.

El gran atractivo de la jornada fue, una vez más, la propuesta gastronómica. Para cumplir con la demanda de la gran cantidad de asistentes, se prepararon más de 100 chivos.

El equipo de asadores, coordinado por José Molina, comenzó las tareas en las primeras horas de la madrugada del sábado, desafiando las bajas temperaturas para encender las brasas y asegurar el punto de cocción tradicional que caracteriza al evento. Este despliegue de fuegos marcó el inicio de una jornada que se extendió durante todo el día, uniendo la mesa familiar con las raíces más profundas de la identidad vallista.

La labor de los asadores en la madrugada

El trabajo en los fogones es el pilar sobre el cual se sostiene la logística del festival. Desde mucho antes del amanecer, la actividad en el predio de La Majadita fue intensa para garantizar que el plato principal estuviera listo hacia el mediodía. El aroma de los chivos a la llama se convirtió en el preámbulo de una fiesta que, tras décadas de realización, sigue convocando a miles de personas en torno a sus tradiciones.

Desde la organización contaron a DIARIO HUARPE que la preparación de más de un centenar de ejemplares requiere una coordinación precisa y el conocimiento técnico de los asadores locales para mantener la calidad que el público espera cada año.

Una convocatoria de alcance nacional

Hacia el mediodía, el Predio “Oscar Luis” ya mostraba un marco imponente de público. Las familias comenzaron a ocupar las mesas con sus equipos de mate, integrándose a una propuesta que combinó el almuerzo criollo con un extenso desfile de artistas en el escenario. La presencia de visitantes de distintos puntos del país confirmó el posicionamiento del Festival del Chivo como un imán para el turismo nacional. Muchos de los presentes destacaron la posibilidad de conocer de cerca las costumbres cuyanas en un ambiente familiar y enmarcado en el paisaje natural de Valle Fértil.

"Me encantó. Me fascinó. Además, el lugar es bellísimo. Felicito al pueblo de la Majadita por esto, muy bien organizado. Me vuelvo a mis pagos feliz y con un hermoso recuerdo", expresó a este medio Marcelo Vera, de la localidad de Merlo, provincia de San Luis.

El escenario y la identidad cuyana

La parte artística del encuentro tuvo una conducción de lujo a cargo de Jorge Pascual Recabarren, Américo Rivero y Jorge Castro. Tras el izamiento de la enseña patria, el festival ofreció una grilla variada que incluyó música y danza. Por el escenario pasaron figuras y agrupaciones como Los Puebleros Riojanos, Resolana, Voces de la Cumbre, Tres para el Canto, Voces de Astica, Renovados y Hugo Fernández, cada uno aportando el sonido característico del folclore regional.

El cierre del evento fue uno de los momentos más vibrantes de la noche con la actuación de Los Mellizos Díaz, quienes fueron ovacionados por la multitud que permaneció en el predio hasta las últimas horas del sábado.

La danza también fue protagonista a través de las presentaciones de las academias Riquezas Mías y Rincón Cuyano, que vistieron de color la jornada con sus cuadros de baile folclórico, logrando la participación activa de los asistentes.