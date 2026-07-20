Calingasta enfrenta una situación de emergencia climática debido a las intensas nevadas y lluvias que han azotado la región en las últimas horas, provocando serios inconvenientes en los servicios básicos y en la infraestructura habitacional. En diálogo con DIARIO HUARPE, Diego Ozza, secretario de Obras de la Municipalidad de Calingasta, brindó un informe detallado sobre el vasto operativo de asistencia que se ha desplegado para proteger a los vecinos más vulnerables.

Operativo de asistencia y entrega de insumos

Desde el inicio del temporal, las cuadrillas municipales han trabajado de manera ininterrumpida para paliar los efectos del frío y la humedad. Según informó Ozza, hasta el momento se ha brindado asistencia directa a más de 250 familias en distintos puntos del departamento. El personal municipal extendió sus tareas hasta la madrugada para garantizar que los damnificados recibieran los elementos necesarios. "Hasta anoche, a las 2 o 3 de la mañana, el equipo ha estado entregando nylon y otros elementos", precisó el funcionario.

La prioridad del operativo ha sido el refuerzo de las viviendas más precarias, las cuales han sufrido importantes filtraciones de agua producto del deshielo y la persistencia de la caída de nieve. Además de los rollos de nylon para los techos, se han distribuido colchones y frazadas, ya que muchas familias sufrieron el mojado total de sus pertenencias dentro de sus hogares. "Todas las casas están mojadas por las filtraciones; parecen pateras de tanta agua que hay", describió Ozza para graficar la magnitud del daño en las viviendas.

Servicios básicos interrumpidos por el temporal

El impacto de la nevada no se limitó a las viviendas, sino que afectó gravemente la red de servicios públicos. El secretario confirmó que la localidad de Barreal se encuentra totalmente sin suministro de energía eléctrica ni servicio de internet. Por su parte, en Tamberías también persiste el corte de luz, aunque los habitantes mantienen el servicio de datos telefónicos. En tanto, la Villa Calingasta presenta una situación dispar, con un 50% de la localidad con luz y el resto a oscuras.

La causa de estos masivos cortes radica en la fragilidad de la arboleda ante el fenómeno climático. "Ha nevado mucho y las ramas, al tener tanto peso, se han quebrado y han cortado muchos cables", explicó el funcionario, señalando que el panorama en las calles es complejo debido a la cantidad de cables caídos y ramas que obstruyen el paso. Ante esto, cuadrillas de la Secretaría de Obras trabajan en el despeje de las arterias principales para facilitar el acceso de los equipos de reparación de energía.

Familias evacuadas y centros de albergue

La gravedad de la situación en ciertos hogares obligó a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas. Hasta el momento, Ozza confirmó que dos familias debieron ser trasladadas de sus hogares por las condiciones de inhabitabilidad de sus casas. En Barreal, los afectados fueron derivados al Polideportivo, mientras que en la Villa de Calingasta, la evacuación se realizó hacia la “Casa de Calingasta”, un establecimiento que usualmente funciona como residencia para estudiantes de la localidad de Villanueva.

Diferencias con otras zonas y continuidad del alerta

A diferencia de lo reportado en departamentos vecinos como Iglesia, Calingasta no registra una problemática mayor con puesteros en alta cordillera. Ozza aclaró que en su jurisdicción hay muy pocos puesteros en zonas altas, apenas dos o tres, por lo que el esfuerzo se ha concentrado casi exclusivamente en las zonas urbanas y semiurbanas del valle.

Pese a que las precipitaciones cesaron momentáneamente durante la jornada, el estado de alerta se mantiene. "El operativo va a continuar porque supuestamente el pronóstico continúa hasta mañana", advirtió el secretario, asegurando que el equipo de Acción Social sigue en el territorio entregando insumos. Las comunicaciones se han visto dificultadas por los cortes de servicio, lo que obliga a las autoridades a trabajar con reportes de campo constantes para actualizar la información sobre nuevos damnificados en las zonas más alejadas del departamento.

Finalmente, el funcionario instó a la población a mantener la precaución al transitar, dado que el peso de la nieve acumulada sigue representando un riesgo para la caída de ramas y tendido eléctrico que aún no ha podido ser reparado por las empresas prestatarias del servicio. El municipio planea mantener guardias activas durante las próximas 48 horas hasta que las condiciones climáticas se estabilicen definitivamente y se pueda iniciar la etapa de relevamiento de daños totales y reconstrucción.