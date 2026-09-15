En un marco de emotividad y acompañamiento comunitario, el Salón Cultural Segundo Núñez de Valle Fértil fue escenario de una jornada inolvidable. La Asociación Desafiando el Futuro llevó a cabo con notable éxito su Gran Cena de Gala anual, un evento concebido para rendir tributo a la trayectoria de los docentes jubilados del departamento. La velada convocó a vecinos, familiares y miembros del ámbito educativo que se sumaron con entusiasmo para celebrar el legado pedagógico de los maestros que dedicaron su vida a la enseñanza.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la presidenta de la institución, Olga Elizondo, destacó el orgullo de la comisión organizadora por plasmar este merecido reconocimiento. La dirigente explicó que el propósito central fue visibilizar el compromiso de los educadores, al tiempo que se reafirmó la misión social de la entidad en la comunidad vallista. Durante la noche, los agasajados recibieron muestras de cariño e institucionales en un clima de camaradería.

Origen de la institución y talleres para la comunidad

La Asociación Desafiando el Futuro nació formalmente el 11 de noviembre de 2023. Su creación respondió a la iniciativa de un grupo de personas que decidieron unirse solidariamente para brindar a la sociedad vallista la posibilidad de contar con un espacio donde desarrollar sus capacidades y talentos en diversas disciplinas culturales. Desde sus inicios, la propuesta institucional se orientó a generar contención, aprendizaje y crecimiento personal para niños, jóvenes y adultos de la localidad.

Entre las principales actividades y talleres culturales que ofrece la organización destacan las clases de tejidos, pintura y reciclado, a las que se suman el apoyo escolar y la enseñanza de danzas, entre otras alternativas. Estas propuestas formativas no solo fomentan la expresión artística, sino que constituyen un ámbito de encuentro social fundamental para fortalecer la integración del departamento.

Tres años de trayectoria y compromiso social

A lo largo de sus tres años de trayectoria, la institución ha desarrollado múltiples eventos destinados a beneficiar a diversas instituciones y a los sectores sociales más desprotegidos de Valle Fértil. Esta labor constante refleja una vocación de servicio volcada a responder a las necesidades comunitarias prioritarias.

Dentro de las acciones más relevantes de la entidad se destacan las Cenas de Gala anuales. Los fondos recaudados en estas noches solidarias tienen como objetivo colaborar de forma directa con distintas instituciones públicas del departamento. En este sentido, la edición concretada el 11 del corriente mes representó un hito muy especial al homenajear al grupo de docentes jubilados, concluyendo con un éxito rotundo que llena de satisfacción a toda la comisión.

Consolidación institucional y proyección hacia el futuro

La concreción de esta iniciativa en el Salón Cultural Segundo Núñez reafirma el crecimiento de la entidad. De este modo, la Asociación Desafiando el Futuro ratifica su firme propósito de continuar trabajando en pos del desarrollo cultural, educativo y social de Valle Fértil, promoviendo espacios de inclusión y reconociendo a quienes marcaron la historia viva de la comuna.