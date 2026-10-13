Atacó a dos menores de edad en una escuela de Chimbas y fue condenado

Maico Reinoso Cortez fue condenado a diez meses de prision de cumplimiento efectivo tras un juicio abreviado por atacar a dos alumnas del Colegio Andacollo, en la localidad sanjuanina de Chimbas. El fallo judicial contra Maico Reinoso Cortez incluyo ademas la declaracion de reincidencia y la prision preventiva para el acusado, despues del violento episodio ocurrido a pocos metros de la Comisaria 17.

El hecho delictivo se registro el 28 de septiembre de 2026, alrededor de las 10, cuando las adolescentes caminaban por la zona tras retirarse del establecimiento escolar antes del horario habitual. Las estudiantes avanzaban por calle Rodriguez en sentido oeste y tomaron por calle Chaco hasta cruzar con la arteria Aberastain, lugar donde Maico Reinoso Cortez las abordo simulando buscar un punto de carga para la tarjeta SUBE.

En ese momento, Maico Reinoso Cortez aprovecho la escasa circulacion de personas en la via publica, sujeto del cuello a una de las menores y la arrojo bruscamente contra el piso. Inmediatamente despues, el agresor la amenazo de muerte utilizando un objeto punzante que la victima no logro precisar, generando un momento de extrema tension y shock en ambas victimas.

Durante la secuencia violenta, Maico Reinoso Cortez arremetio contra la segunda estudiante, le rompio el pantalón en la zona del bolsillo y le sustrajo un celular iPhone 12 valorado en 1000 dolares. Tras apoderarse del telefono movil de alta gama, el ladron se dio a la fuga a pie, dejando a las jovenes en shock en plena via publica.

Posteriormente, una de las victimas corrio hasta su domicilio para alertar a su padre, quien de inmediato llamo al servicio de emergencias 911 y salio a buscar al agresor por las cercanias. Durante el recorrido observaron a Maico Reinoso Cortez ingresar a una propiedad situada sobre calle Aberastain, entre Chaco y Azcuenaga, donde fue aprehendido por efectivos del Comando Radioelectrico Norte.

En la requisa policial se logro recuperar el celular iPhone 12 robado, aunque las autoridades no pudieron localizar el elemento punzante empleado durante el asalto. El legajo judicial caratulado C/ Reinoso Cortez Maico estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo junto al ayudante fiscal Eduardo Garcia Thomas, quienes dieron cierre al procedimiento legal.