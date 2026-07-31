Mediante un comunicado en el que ATAP indica que recibieron el pago de una parte de las compensaciones tarifarias que reclamaban, las empresas concesionarias del transporte público avisaron que restablecerá todas las frecuencias habituales de colectivos en San Juan. La medida deja sin efecto la reducción del servicio aplicada durante los últimos días, aunque desde el sector empresario advirtieron que el conflicto económico todavía no está resuelto.

La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que nuclea a las nueve empresas concesionarias del sistema, informó que decidió normalizar la prestación luego de recibir parte de los fondos adeudados y destacó que la decisión responde al compromiso asumido con los usuarios del transporte público.

Las empresas señalaron que el dinero recibido les permitirá afrontar obligaciones inmediatas indispensables para sostener el funcionamiento del sistema, entre ellas la compra de combustible y otros gastos operativos. No obstante, aclararon que el pago no cancela la totalidad de las acreencias que mantienen con el Estado.

La decisión representa un giro en un conflicto que se profundizó esta semana, cuando las empresas redujeron las frecuencias al asegurar que atravesaban un fuerte desfinanciamiento producto de una deuda acumulada cercana a los $9.750 millones entre compensaciones provinciales y nacionales.

Frente a esa situación, el Gobierno provincial rechazó que existieran pagos vencidos por parte de la Provincia, sostuvo que las liquidaciones correspondientes a junio seguían dentro de los plazos administrativos y atribuyó parte de las demoras a observaciones detectadas en la documentación presentada por algunas prestatarias.

Además, la Secretaría de Tránsito y Transporte sancionó a Empresa Mayo y Transporte Libertador por haber reducido el servicio sin autorización, al considerar que incumplieron las condiciones previstas en el contrato de concesión.

La deuda sigue siendo motivo de discusión

Aunque el servicio volvió a prestarse con normalidad, desde ATAP dejaron en claro que el pago recibido constituye solo un avance parcial y que aún permanece una parte importante de la deuda reclamada.

Las empresas insistieron en la necesidad de encontrar una solución definitiva que permita garantizar la sustentabilidad económica del sistema y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En ese sentido, reiteraron el pedido para conformar una mesa técnica de trabajo junto con el Gobierno provincial con el objetivo de revisar las compensaciones pendientes y actualizar la estructura de costos contemplada en el esquema de prestación del servicio.

De esta manera, los usuarios volverán a contar con la totalidad de las frecuencias habituales en toda la provincia, mientras las negociaciones entre el Estado y las empresas continuarán abiertas para resolver el reclamo económico que dio origen al conflicto.