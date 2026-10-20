Las empresas de transporte público de San Juan nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguraron que necesitan más recursos de los que cubriría un boleto a $1.550 y negaron haber solicitado esa tarifa. En un comunicado difundido este lunes, sostuvieron que el monto publicado es insuficiente para afrontar los costos del servicio y reclamaron que el Gobierno provincial defina cómo recomponer el financiamiento del sistema.

“Desmentimos categóricamente haber solicitado llevar el boleto a $1.550. Ese pedido no fue realizado por nuestro sector y el monto difundido resulta totalmente insuficiente para cubrir los verdaderos costos del servicio”, expresaron las empresas.

La declaración contradice la información publicada previamente por DIARIO HUARPE, que, a partir de fuentes vinculadas a ATAP, informó que los empresarios habían solicitado elevar el boleto de primera sección de $1.300 a $1.550. Ese incremento representaba una suba de $250, equivalente al 19,23%.

"En un contexto de deterioro de la relación con la Secretaría de Transporte y de falta de respuestas al desfinanciamiento que venimos denunciando, la difusión de esta información pretende distorsionar nuestro planteo. Consideramos que constituye una maniobra de manipulación que perjudica a las empresas y a la comunidad sanjuanina, al pretender enfrentarnos con los usuarios", afirma el comunicado..

Ahora, las empresas sostienen que su reclamo no se limita a establecer un precio para el pasaje, sino que apunta a recomponer los recursos necesarios para mantener el transporte en funcionamiento.

“Nuestro reclamo es la recomposición de los recursos necesarios para sostener el transporte, afrontar los compromisos salariales, adquirir combustible y mantener las unidades”, señalaron en el comunicado.

En ese sentido, ATAP planteó que corresponde al Estado provincial determinar cómo cubrir los costos, ya sea mediante una actualización tarifaria, mayores compensaciones económicas o una combinación de ambas alternativas.

“Corresponde al Estado provincial determinar cómo atender esos costos, mediante la tarifa, las compensaciones o una combinación de ambas”, afirmaron.

Las empresas también cuestionaron el vínculo con la Secretaría de Tránsito y Transporte y denunciaron una falta de respuestas frente al desfinanciamiento que aseguran que afecta al sistema. Por eso, solicitaron una rectificación de la información difundida y una respuesta concreta sobre el financiamiento del servicio.

El reclamo se suma a las dificultades económicas expuestas durante el conflicto salarial de octubre. En ese momento, Ricardo Salvá, representante de ATAP, sostuvo que al sistema le faltaban unos $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos.

El comunicado