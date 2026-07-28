La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización para el próximo 3 de agosto, en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno nacional. La medida incluirá una marcha hacia el Ministerio de Economía y tendrá como principales reclamos una recomposición salarial para los empleados públicos y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que los salarios de los trabajadores estatales perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y afirmó que los ingresos del sector "deberían ser más del doble de lo que son actualmente". Además, cuestionó el resultado de las últimas negociaciones paritarias y denunció un proceso de "vaciamiento del Estado".

Según informó ATE, la medida de fuerza incluirá cese de actividades en distintos organismos nacionales y una movilización hacia la sede del Ministerio de Economía, donde el sindicato buscará visibilizar el reclamo por mejoras salariales y en defensa del empleo público. La convocatoria se replicará en diferentes provincias con actividades organizadas por las seccionales del gremio.

Desde la conducción sindical también cuestionaron el impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos y sostuvieron que el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales se profundizó durante los últimos dos años y medio. En ese contexto, reclamaron la reapertura urgente de las negociaciones salariales y una actualización de los haberes que permita recuperar el poder de compra perdido.

El paro del 3 de agosto se enmarca en el plan de lucha que ATE viene desarrollando desde hace varios meses y anticipa un escenario de mayor conflictividad gremial en la administración pública nacional. El sindicato no descartó nuevas medidas si el Gobierno no responde a los reclamos planteados por los trabajadores.