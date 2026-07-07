El cobre atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Durante junio, el metal registró el precio promedio mensual más alto del que se tenga registro, consolidando un escenario favorable para los grandes proyectos de cobre que buscan ponerse en marcha, como ocurre en la provincia de San Juan.

Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), difundidos por el diario chileno La Tercera, el metal promedió 6,16 dólares por libra durante junio, superando el récord de 6,13 dólares alcanzado en mayo. De esta manera, completó dos meses consecutivos con un promedio superior a los 6 dólares por libra, una marca inédita en la historia del mercado.

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre cerró junio en 6,05 dólares por libra. Aunque el valor fue levemente inferior al de mayo, en lo que va del año acumula una suba cercana al 6,7%. Durante la última semana del mes pasado, el precio sufrió una corrección impulsada por el fortalecimiento del dólar y por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto de las tasas de interés. Sin embargo, el ajuste no alcanzó para cambiar el panorama positivo del mercado.

A esto se suma una reducción de las existencias mundiales. Las reservas de cobre bajaron un 15,46% en junio, lo que también contribuye a sostener los precios.

El contexto resulta especialmente relevante para San Juan, donde avanzan algunos de los mayores proyectos cupríferos del país, como Los Azules, Vicuña y El Pachón, cuya rentabilidad depende, entre otros factores, de la evolución del precio internacional del metal. Un escenario de precios altos y sostenidos en el tiempo mejora las condiciones económicas para que estos proyectos transiten desde la etapa de exploración hacia la construcción y producción.

Las perspectivas para el cobre continúan siendo favorables. El banco de inversión JP Morgan proyectó que el metal seguirá avanzando durante el segundo semestre de 2026 y podría alcanzar un promedio de 6,71 dólares por libra, el equivalente a 14.800 dólares por tonelada, cerca de un 11% por encima de los valores actuales.

Por su parte, Bank of America también elevó sus pronósticos y estima un precio promedio de 6,05 dólares por libra para este año, mientras que para 2027 espera que el cobre llegue a 7,03 dólares por libra, impulsado por una demanda creciente y una oferta cada vez más ajustada.

El desempeño del cobre se da en un contexto en el que la demanda global del metal sigue en aumento, impulsada por la transición energética, la electromovilidad, la inteligencia artificial y la expansión de redes eléctricas y centros de datos. Este combo de factores hace que el mercado proyecte un escenario de precios elevados por varios años.

Mientras el cobre vive un momento histórico, el oro atraviesa una realidad distinta. De acuerdo con datos de Trading View citados por La Tercera, el metal precioso cayó 10,6% durante junio y acumuló una baja de 11,2% en el segundo trimestre, su peor desempeño trimestral en 13 años.