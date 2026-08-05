Claudio Reina, el automovilista que protagonizó el siniestro vial en el que murió Miguel Ángel García (75), fue condenado mediante un juicio abreviado a dos años de prisión de cumplimiento condicional y cinco años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor. Además, la sentencia contempló las lesiones sufridas por Romina Soledad García (37), hija de la víctima fatal, quien viajaba como acompañante en la motocicleta.

El hecho ocurrió el 17 de abril en la intersección de República del Líbano y Triunvirato, en Rawson. De acuerdo con la investigación, Reina, de 35 años, conducía un Ford Focus por República del Líbano de este a oeste y, al intentar girar hacia el sur por Triunvirato, impactó contra la motocicleta Guerrero 110 cc en la que circulaban Miguel Ángel García y su hija en sentido contrario. Como consecuencia del violento choque, el jubilado falleció en el lugar, mientras que Romina Soledad García sufrió diversas lesiones y debió ser hospitalizada.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, explicó que el acuerdo fue alcanzado junto a la defensa del imputado, ejercida por el abogado Jofré, y contó con el consentimiento de la querella que representa a la familia de las víctimas. La jueza de Garantías María Julia Chipón homologó el juicio abreviado y dejó firme la condena.

Pizarro detalló que, en un primer momento, la causa había sido formalizada únicamente por homicidio culposo, ya que todavía no estaba incorporado el informe médico de la hija de la víctima fatal.

"Cuando obtuvimos ese informe solicitamos la recalificación de la imputación para incluir también el delito de lesiones culposas. Por eso, el acuerdo homologado contempla tanto el homicidio culposo como las lesiones culposas en concurso ideal", explicó el fiscal.

Con la homologación del juicio abreviado quedó concluido el proceso penal contra Reina, quien evitará cumplir la pena en prisión, aunque durante los próximos cinco años no podrá conducir vehículos con motor.