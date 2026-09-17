El Gobierno modificó el mecanismo para acreditar los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde ahora, esa información podrá ser verificada automáticamente mediante un intercambio de datos entre organismos públicos.

La medida fue establecida a través de la Resolución 508/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El nuevo esquema busca reducir la cantidad de trámites y documentación que deben presentar las familias ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Qué cambia para quienes cobran la AUH

La AUH se paga mensualmente en un 80%, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acredite el cumplimiento de determinadas condiciones.

Para los niños de hasta cuatro años inclusive, se deben acreditar los controles sanitarios y el calendario obligatorio de vacunación. A partir de los cinco años, también debe comprobarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Con el nuevo mecanismo, esa información podrá ser enviada directamente a Anses por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. El organismo previsional realizará el cruce de datos para determinar si se cumplieron los requisitos.

De esta manera, cuando la información ya esté disponible en los registros oficiales, el titular de la AUH no deberá presentar nuevamente los certificados ante Anses.

Qué pasa con el 20% retenido

La normativa establece que, cuando Anses pueda verificar automáticamente los controles sanitarios y de vacunación de los niños de hasta cuatro años, el 20% reservado podrá liquidarse de manera automática y mensual junto con el 80% habitual de la prestación.

En los casos en los que la información no esté disponible, se encuentre incompleta o no pueda ser validada mediante el cruce de datos, continuará vigente una vía alternativa para presentar la documentación ante Anses.

La medida amplía un sistema que ya funcionaba desde 2025 para verificar automáticamente los controles sanitarios y las vacunas de los menores de hasta cuatro años. Ahora el mecanismo incorpora también la información educativa y alcanza a todos los beneficiarios de la AUH.

Menos trámites presenciales

El objetivo del Gobierno es que las familias no tengan que presentar ante Anses información que ya se encuentra registrada en otros organismos del Estado.

El nuevo sistema utilizará un intercambio seguro de información entre Salud, Educación y Anses . Así, cuando los datos estén correctamente registrados, la acreditación podrá realizarse sin que el titular tenga que iniciar un trámite adicional.

La presentación de documentación no desaparece por completo. Si el sistema no logra comprobar alguno de los requisitos, el beneficiario podrá recurrir a los procedimientos que Anses establezca para acreditar el cumplimiento y acceder al porcentaje retenido.