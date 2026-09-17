La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026, luego de conocerse el índice de inflación correspondiente a agosto. Con la actualización, el monto total de la prestación será de $156.649,53 por hijo.

Sin embargo, los beneficiarios no reciben la totalidad del monto todos los meses. ANSES abona el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante, que se paga posteriormente con la presentación y aprobación de la Libreta AUH.

Cuánto se cobra por la AUH en octubre

Con el nuevo aumento, los valores para octubre serán:

AUH: $156.649,53 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad: $510.154,95.

Asignación por Embarazo (AUE): $156.649,53.

En el caso de la AUH general, el pago mensual efectivo será de $125.319,62 por hijo. Los $31.329,91 restantes corresponden al 20% retenido.

Cómo cobrar el 20% retenido

Para acceder al dinero retenido, los titulares deben presentar la Libreta AUH, que permite acreditar los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los hijos.

El trámite puede realizarse a través de Mi ANSES. Para ello, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción “Hijos” y luego “Libreta AUH”.

Si falta completar información, se debe descargar e imprimir el formulario para que sea completado en la escuela y el centro de salud correspondiente. Después, la documentación debe ser cargada mediante una fotografía en Mi ANSES y esperar la confirmación del organismo.

El aumento también alcanza a otras prestaciones

La actualización del 1,7% también impactará en otras prestaciones de ANSES durante octubre. Entre los nuevos valores figuran la jubilación mínima de $435.919,96, la PUAM de $348.735,97, las Pensiones No Contributivas de $305.143,98 y la Asignación Familiar por Hijo del SUAF, que llegará a $78.334,43 para el primer escalón.