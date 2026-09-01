El Gobierno nacional oficializará una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que tendrá aumentos mensuales desde septiembre y llegará a $437.000 en abril de 2027. La medida será establecida por decreto luego de que sindicatos y empresarios no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Con el nuevo esquema, durante septiembre aumentará un 1,91% y pasará a $383.800.

A partir de allí habrá actualizaciones todos los meses hasta abril del próximo año. El cronograma previsto establece los siguientes montos:

Septiembre de 2026: $383.800.

Octubre de 2026: $391.200.

Noviembre de 2026: $398.800.

Diciembre de 2026: $406.400.

Enero de 2027: $414.200.

Febrero de 2027: $422.000.

Marzo de 2027: $429.600.

Abril de 2027: $437.000.

También se actualizará el valor para los trabajadores jornalizados. La hora, actualmente fijada en $1.883, llegará a $2.185 en abril de 2027.

Por qué el Gobierno definirá el aumento

La decisión quedó nuevamente en manos del Poder Ejecutivo después de que la reunión del Consejo del Salario terminara sin acuerdo.

La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario, que contemplaba una actualización del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual para los meses siguientes hasta abril. Ante la falta de consenso, los representantes sindicales se retiraron de la reunión virtual.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, empresarios, el Gobierno nacional y las provincias para establecer el piso salarial. Al no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el Ejecutivo queda facultado para determinar el nuevo valor.

El salario mínimo también funciona como referencia para otras prestaciones. Entre ellas se encuentra la prestación por desempleo, cuyo monto está vinculado con los ingresos que percibía el trabajador antes de quedar desempleado.

El poder adquisitivo del salario mínimo

La actualización se produce en un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Según un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5%.

Con el nuevo esquema, el piso salarial pasará de los actuales $376.600 a $437.000 en ocho meses, lo que representa un incremento nominal cercano al 16%.